6 نصائح لرفع كفاءة المروحة أثناء موجات الحر الشديدة.. مش هتطلع «هواء ساخن»

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام، يزداد الاعتماد على المروحة، لتلطيف الأجواء داخل المنازل، إلا أنّ استخدامها باستمرار قد يسبب السخونة، خاصًة لدى أولئك الذين لا يمتلكون مكيف للهواء، لكن هناك حلول لتلك المشكلة، ربما لا يعرفها كثيرون، تتمثل في إعدادات درجة الحرارة للمراوح لتكون أكثر كفاءة.

حال تشغيل المروحة لساعات طويلة يتبدل الهواء إلى ساخن، وتزداد حرارة الجو في الغرفة، ويفكر الجميع في إيجاد حلول لتغيير الأداء الخاص بها بصورة تلقائية، والحصول على برودة وتهدئة حرارة الجو خلال فصل الصيف خاصة، وفقًا لما قدمه موقع «hitachi»، الخاص بالتكنولوجيا وسلسلة الأجهزة المنزلية الحديثة.

نصائح لرفع كفاءة المروحة في الحر

من أهم النصائح التي تساعد على رفع كفاءة تشغيل المروحة:

1- منح المروحة استراحة لبضع ساعات، بعد استخدامها فترة طويلة، خاصةً في وقت النهار.

2- التأكد من عدم سخونة المحرك خلال تشغليها، وعند ملاحظة ذلك أفصلها لتستريح فورًا.

3- عدم رش مياه داخل المروحة اعتقادًا بأنها ستخرج هواء أكثر برودة، لأن الماء يمكن أن يلحق الضرر بالمحرك، خاصة دينامو المروحة.

4- تجنب تنقليها من مكان إلى آخر.

5- تأكد من أن الكابل في حالة جيدة بشكل دوري، لأنه يسبب سخونة المروحة.

6- تنظيف المروحة بعناية شديدة وباستمرار يساعدها على خروج هواء بارد ونظيف.

طريقة لتنظيف المروحة باستمرار

1- قم بإيقاف تشغيل المروحة وإزالة الغطاء، وإزلة مبيت المروحة.

2- ابدأ في تنظيفها من الغبار والأوساخ، وتنظيف جميع أجزاء محرك الدينامو من غبار وأتربة، وتأكد من إزالة الأوساخ العالقة في محرك المروحة.

أدوات وخطوات تنظيف المروحة:

فرشاة ناعمة.

قفازات لليدين.

بخاخ تنظيف.

ماء دافئ.

صابون سائل.

إسفنجة.

قطعة قماش نظيفة.

خطوات تنظيف مروحة:

الخطوة الأولى: استخدمي فرشاة ناعمة لإزالة الأتربة المتراكمة على ريش المروحة.

الخطوة الثانية: إعادة تركيب المروحة بعد تنظيف المحرك، وتركيب واقي للمحرك في الخلف، حتى تبدو المروحة جديدة كالمعتاد.