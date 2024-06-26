عضو بـ«النواب»: انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا خطوة مهمة

أكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أهمية انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)، مشيرا خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أنها خطوة مهمة، لا سيما في ظل أهمية القارة الإفريقية، إذ تعد الكنز المفقود والغائب عن مصر.

زيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف خلال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA) أن مثل تلك الخطوات تعد خطوات مضيئة في مجال تنمية الصادرات المصرية، وتشجيع ودعم لقطاع الصناعة بالإضافة إلى توفير فرص العمل وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار الأجنبى، متابعا أن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية يشجع المستثمرين على التوسع فى الاستثمارات وبدء استثمارات جديدة لإنتاج المنتجات المطلوب تصديرها.

وأعلن موافقته على انضمام مصر عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، داعيا الحكومة للتوسع فى مصل تلك الاتفاقيات وتوعية الشعب المصرى بها ليعرف أثرها الإيجابي.

زيادة صادرات السلع

ووفقا للاتفاق، سيقوم صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية.

يأتي ذلك إلى جانب زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.