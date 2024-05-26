«الأوقاف»: الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة لمواكبة التطور التكنولوجي

أكّد الدكتور محمود عبدالخالق الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب، أهمية التعامل مع الفضاء الإلكتروني بأدواته في العصر الحالي، واعتبره ضرورة ملحة لمواكبة التطور التكنولوجي ومتغيرات العصر.

تعزيز العلاقات بين مصر وكازاخستان

وأشار «الفخراني» في كلمة نيابة عن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمؤتمر العلمي الدولي الذي تقيمه الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان تحت عنوان «الخطاب الديني في الفضاء الإلكتروني.. التحديات والحلول» إلى أنَّ وزارة الأوقاف المصرية تسعى دائمًا إلى تعزيز العلاقات بين مصر وكازاخستان، ودعم وسائل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال تبادل المعارف والثقافات.

وأوضح أنَّ من أهم وسائل الخطاب الديني في العصر الرقمي مهارات التواصل الدعوي، والتي ضرب لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المثل، مشيرًا إلى أنَّ سائر وسائل الاتصال الإلكتروني والذكاء الاصطناعي وسائر التقنيات الحديثة يمكن استخدامها في كل ما يخدم العلم، مع تأكيد أهمية التحصين الفكري والأخلاقي المستمر ضد انحرافات الفضاء الإلكتروني.

وأكّد مساعد وزير الأوقاف أهمية وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني، والتي تمّ إصدارها في المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر، لتكون نبراسًا يُستضاء به في هذا المجال.