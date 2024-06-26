سيدة أمريكية تعيش رعبا بعد العودة من أوغندا.. ماذا وجدت في الحقيبة؟

بعد ساعات قليلة من عودتها من رحلة في شرق أفريقيا، وتحديدا في أوغندا، أصيبت امرأة أمريكية بالرعب خلال تفقدها حقيبة سفرها لاستخراج ملابسها والهدايا التي أحضرتها لأسرتها وأصدقائها، لتجد نفسها أمام مفاجأة مرعبة وغير متوقعة.

وفي لحظة تشبه فيلم الرعب الشهير «Arachnophobia»، وجدت السيدة عنكبوتا حيا ذا ثمانية أرجل داخل أمتعتها، بحسب القصة التي نقلتها صحيفة «دايلي ستار» البريطانية.

امرأة تعثر على عنكبوت داخل شنطتها بعد عودتها من رحلة في أفريقيا

السيدة روت قصتها، كاشفة أن العنكبوت سافر طوال الطريق من أوغندا، شرق أفريقيا، إلى منزلها بعد هبوطها في مطار لوس أنجلوس، وعلى الرغم من اصطيادها العنكبوت إلا أنها كانت في حيرة من أمرها بشأن كيفية التعامل معه.

قلق من أضرار بيئية محتملة بعد وصول عنكبوت في شنطة امرأة

وأكدت السيدة أن العنكبوت مات بعد وقت قصير من العثور عليه، بعد رحلة استمرت لأكثر من 40 ساعة عالقا داخل بعض الملابس التي حرصت على معالجتها بالبيرميثرين، بحسب وصفها.

قصة السيدة الأمريكية التي انتشرت بشكل موسع عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، جعلت الخبراء يطالبون بضرورة تسليم العنكبوت للسلطات أو قتله لمنع حدوث أضرار بيئية محتملة.

وأثيرت مخاوف من أن العنكبوت قد يكون حاملًا، وقال بعض المتابعين لقصة السيدة عبر صفحتها، «سيعرف علماء العناكب كيفية التعامل معه إذا كان لديه أطفال، الأمر الذي قد يمثل مشكلة بيئية في حالة انتشار تلك السلالة».