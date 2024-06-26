ضبط طالب متهم بإدارة مجموعتين على «واتس آب» لتسريب الامتحانات بسوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على مجموعتين على تطبيق «واتس آب»، يدعى خلالهما أحد الأشخاص بقدرته على تسريب أسئلة الامتحانات مقابل مبالغ مالية.

أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة المجموعتين المشار إليهما (طالب- مُقيم بسوهاج)، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة – محفظة إلكترونية بها مبلغ مالي).

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وإدارته للمجموعتين المشار إليهما بقصد تحقيق ربح مادى وأن المبلغ المالي برصيد المحفظة الإلكترونية من متحصلات نشاطه.