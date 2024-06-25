«الداخلية»: ضبط 340 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي متنوع

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لضبط الخارجين على القانون، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- في مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (340) قضية مواد مخدرة، بإجمالي (377) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (181,847 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (55,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,290 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (7,236 كيلو جرام).

كمية من مخدر القنب وزنت (5 كيلوجرامات).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,452 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,710 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,350 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (604 جرامات).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جراما).

(1598) قرص مخدر.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (188 قطعة سلاح ناري بحوزة 165 متهما)، وذلك على النحو التالي: (10) بنادق آلية.

(17) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات.

(152) فرد محلى.

(478) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(216) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85 ألفا و744) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(342) حكم جناية.

(26 ألفا و805) أحكام حبس جزئية.

(4471) حكم حبس مستأنف.

(42 ألفا و945) حكم غرامة.

(11 ألفا و181) مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (3) تشكيلات عصابية، ضموا عدد (6) متهمين، ارتكبوا (26) حادثا متنوعا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (30) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (23) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (221) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (18 ألفا و937) مخالفة مرورية متنوعة.

فحص (47) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.