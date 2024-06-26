«الداخلية»: ضبط 15 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1334 مخالفة في مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وجرى ضبط 15944 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و427 قضية ضرائب عامة، ومخالفات جمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب