الشرطة الألمانية تطلق النار على شخص هاجمها بفأس في موكب لمشجعي «يورو 2024»

أطلقت الشرطة الألمانية النار على أحد الأشخاص بعدما هاجم أفرادها بفأس وعبوة حارقة، خلال موكب لمشجعي بطولة «يورو 2024» لكرة القدم، وسط مدينة هامبورج، اليوم الأحد، حسب ما أعلنت الشرطة الألمانية في بيان صحفي، أشارت فيه إلى أن «المهاجم يتلقي الرعاية الطبية جراء إصابته».

ووقع الحادث في منطقة سانت باولي، بينما كان منتخبا بولندا وهولندا لكرة القدم يستعدان للعب على ملعب فولكسبارك في هامبورج، فيما سمحت الشرطة للمشجعين بتنظيم مسيرات قبل المباريات، وخرج مشجعو منتخب هولندا في مسيرة لدعم فريقهم قبل المباراة، المقرر أن تبدأ في الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة.