احتفالية في أكاديمية الشرطة بتخريج 23 متدربة إفريقية على مهام حفظ السلام

نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية في أكاديمية الشرطة، احتفالا بمناسبة انتهاء فعاليات دورة تدريبية بعنوان دور المرأة كعنصر شرطى أو مدنى فى مهام حفظ السلام، والتي عقدت خلال الفترة من 18 مايو الماضي، إلى 14 يونيو، بمشاركة 23 متدربة من الكوادر الأمنية في 23 دولة إفريقية.

في كلمته، نقل مدير كلية التدريب والتنمية تحيات وزير الداخلية إلى المشاركين في التدريب، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يسهم في تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية، تحقيقاً لفعالية أدائهم أثناء الاضطلاع بمهامهم السامية فى بعثات حفظ السلام الدولية.

وأضاف أن برنامج الدورة التدريبية ارتكز على الدمج بين الجانبين النظري والعملي، لضمان اكتساب المتدربات المهارات والقدرات اللازمة في مجال تفعيل دور المرأة، وتمكينها كفاعل رئيسي في عمليات حفظ الأمن والسلم.

من جهته، أكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، وبينها أكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أن تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا أحد أولويات عمل الوكالة.

وتلقت المتدربات برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مكثفا لمواكبة أحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني بمحاوره المختلفة، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين، بالإضافة للتطبيق العملي في المعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة.

وأعربت المتدربات عن سعادتهن البالغة بتلقي الدورة في مصر، وما شاهدناه من قدرات فائقة في مجالات التدريب الأمني، وحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية، وأكدن أن هذه الدورات سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهن في مجال العمل الأمني.