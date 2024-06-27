تفاصيل برنامج «فارم دي» في «صيدلة حلوان».. مطابق للمعايير الدولية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أنه جرى إعداد برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، وهو مطابق للمعايير الدولية في التعليم الصيدلي من أجل توفير خدمة تعليم عالية الجودة، إذ تركز محتويات البرنامج على الرعاية الصحية للمرضى.

كيفية التعامل مع الأمراض المختلفة

وأوضح «قنديل» وفق بيان صادر عن الجامعة، أنّ البرنامج يمثل جزءًا كبيرًا من كيفية التعامل مع الأمراض المختلفة والمعلومات الدوائية، وتشغل أكثر من أربعة فصول دراسية من محتوى البرنامج مع توفير المعرفة التطبيقية في هذه الموضوعات، كما يقدم البرنامج تدريبا عمليا داخل المستشفيات ووحدات الصيدلة الإكلينيكية، ووحدات التغذية العلاجية ومراكز معلومات الدواء.

الخبرة العملية في التواصل مع جميع التخصصات

ويقدم البرنامج أيضًا الخبرة العملية في التواصل مع جميع التخصصات في فريق الرعاية الصحية، إضافة إلى فترة التدريب الإلزامي التي تبلغ تسعة أشهر كاملة في العام السادس من الدراسة، ويجري تنفيذها داخل المستشفيات وشركات التأمين الصحي وشركات الأدوية.