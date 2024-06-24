في ذكرى 30 يونيو.. التأمين الصحي الشامل يصل المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على انضمام المنيا إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى مراكز المحافظة التسعة والتي تأتي تزامناً مع الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

«القاضي» كشف عن القرار، خلال ترأسه لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد توفيق حسين المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة نجاح التلاوي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وجهاز تعمير المنيا وممثلي الشركات والهيئات.

الاهتمام بشبكات ومحطات مياه الشرب

وخلال الاجتماع، شدد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، على ضرورة الاهتمام بشبكات ومحطات مياه الشرب و سرعة الاستجابة وفحص شكاوى المواطنين المتعلقة بضعف المياه، موجها شركة مياه الشرب و الصرف الصحي برفع كفاءة المحطات والشبكات خاصة مع ازدياد استهلاك المياه نظراً للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، كما طالب المحافظ من هيئة الطرق سرعة الانتهاء من تنفيذ كوبري مغاغة وبني مزار و تل العمارنة، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات الكهرباء والغاز والمياه للانتهاء من رصف عدد من الطرق بقرى «حياة كريمة».

واطمأن المحافظ على سير امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة دون تلقى شكاوى، مشدداً على تطبيق الضوابط المنظمة لأداء الامتحانات فى أجواء ملائمة للطلاب.

تقديم كافة التسهيلات الخاصة بإجراءات التصالح

وشدد المحافظ، على تقديم كافة التسهيلات الخاصة بإجراءات التصالح بالمراكز التكنولوجية لإنهاء طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح، مشيراً إلى الاستعداد لانطلاق الموجة الـ 23 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وخلال الاجتماع، قرر المحافظ تشكيل لجنة عليا للتفتيش على توزيع الأسمدة على الفلاحين، على أن تضم اللجنة إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة ومديريات الزراعة والتموين والمسطحات المائية.

كما شدد المحافظ على مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار مع الالتزام بتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية في المنافذ الثابتة والمتنقلة وخاصة في القرى على مستوى مراكز المحافظة.

وتطرق المجلس إلى استعراض منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إذ جرى الانتهاء وتسليم المدفن الصحي في كل من ملوي والمنيا، إلى جانب مصنع العدوة خلال الفترة المقبلة.

دورات تدريبية في الشمول المالى بقرى حياة كريمة

وتناول الاجتماع أيضًا، استعراض خطة فرع المجلس القومي للمرأة والتي تتضمن دورات تدريبية في الشمول المالي بقرى حياة كريمة وريادة الأعمال والإقراض والتعريف ببرنامج تحويشة وإنشاء وحدة لإنتاج الألبان بالمجلس ووحدة لصناعة الإكسسورات، إلى جانب استصدار الرقم القومي للسيدات مجانا.

وفي ختام المجلس، استعرض هشام عباس مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2023 /2024، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.