سعر طن الأرز الشعير في الأسواق اليوم الأربعاء 26-6-2024

تعمل الحكومة على توفير الأرز في المجمعات الاستهلاكية وبطاقات التموين بأسعار مخفضة بنسبة 25% مقارنة بأسعار السوق، ويبلغ سعر كيلو الأرز الأبيض في المجمعات الاستهلاكية وبطاقات التموين 20 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المحلات والهايبر ماركت بين 25 و30 جنيهًا، حسب نوع الحبة ودرجة الكسر.

سعر طن الأرز الشعير بالأسواق

وترصد السطور التالية سعر طن الأرز الشعير وأسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء 26-6-2024 بالأسواق، وفق آخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

1. الأرز الشعير الحبة العريضة كسر 3% الطن بـ16 ألف جنيه.

2. الأرز الشعير الحبة الرفيعة كسر 5% الطن بـ15 ألف جنيه.

3. الأرز المصري الحبة العريضة الطن بـ25 ألف جنيه.

4. الأرز المصري الأبيض الحبة الرفيعة الطن بـ23 ألف جنيه.

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم بالأسواق

تشهد الأسواق استقرارًا في أسعار بعض السلع الغذائية المعبأة، وجاءت الأسعار كما يلي.

1. كيلو الأرز المعبأ: 34.67 جنيه.

2. كيلو الفول المعبأ: 57.24 جنيه.

3. كيلو الدقيق المعبأ: 29.33 جنيه.

4. لتر زيت عباد الشمس: 95.43 جنيه.

5. كيلو السكر المعبأ: 27 جنيها.

6. كيلو المكرونة المعبأة: 31.21 جنيه.

7. كيلو العدس المعبأ: 72.45 جنيه.

8. كيلو الشاي: 233.6 جنيه.

9. لتر الزيت الذرة: 97.33 جنيه.

10. كيلو عدس أصفر معبأ: 64.55 جنيه.