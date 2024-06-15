سعر طن الأرز الشعير اليوم في الأسواق.. اعرف الطن سجل كام

سجَّل سعر طن الأرز الشعير، اليوم السبت 15-6-2024، حالة من الاستقرار بمختلف الأسواق المحلية، حيث يُعد الأرز الشعير أحد أبرز السلع التي يهتم بمعرفتها التجار والمستهلكون على حد سواء.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر طن الأرز الشعير اليوم في مختلف الأسواق المحلية، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأرز الشعير اليوم بالأسواق

وسجَّل سعر طن الأرز الشعير العريض الحبة بقيمة 16.500 جنيه.

جاء سعر طن الأرز الشعير الرفيع الحبة بقيمة 15.600 جنيه.

بلغ سعر طن الأرز الأبيض الرفيع الحبة بقيمة 24.000 جنيه.

سجل سعر طن الأرز الأبيض العريض الحبة بقيمة 25.300 جنيه.

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 31.98 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الفول 47.24 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق 23.93 جنيه.

سجل متوسط سعر عبوة الزيت عباد الشمس اللتر الواحد 95.59 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح 68.47 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة 22.77 جنيه.