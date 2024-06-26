مدارس التمريض للبنين بالقاهرة 2024.. بدائل الثانوية العامة

كشفت مصادر في محافظة القاهرة، ووزارة الصحة تفاصيل بيانات وأسماء مدارس التمريض للبنين بالقاهرة 2024 للطُلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، مُوضحة أنه يتم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول وتنسيق هذه المدارس خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن القبول في مدارس التمريض للبنين بالقاهرة 2024 يتطلب تحقيق الشروط المطلوبة واجتياز الحد الأدنى للقبول والاختبارات.

مدارس التمريض للبنين بالقاهرة 2024

تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أسماء مدارس التمريض للبنين بالقاهرة 2024، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن:

محافظة القاهرة:

- مدرس معهد الكلى.

- مدرسة المسالك البولية بالمطرية.

- مدرسة ستشفى الساحل التعليمي.

- مستشفى الجلاء التعليمي.

- مستشفى أحمد ماهر التعليمي

- مدرسة معهد أمراض السكر والغدد.

الالتحاق بالكليات بعد مدارس التمريض للبنين بالقاهرة 2024

وأكد المصادر أنه يحق للطلاب خريجي هذه المدارس الالتحاق بكليات التمريض في الجامعات الحكومية و الخاصة، وفقاً للحدود الدٌنيا والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مُنوهة أن الدولة تُولي اهتماماً كبيراً بقطاع التمريض.