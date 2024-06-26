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«سياحة النواب» تناقش أزمة الحج المخالف

كتب:

ولاء نعمه الله
04:35 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
أرشيفية

أرشيفية

بدأت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعها الآن، لمنافشة أزمة الحجاج المصريين هذا العام.

مناقشة أزمة الحجاج 

يحضر الاجتماع الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة المشكلات التي تعرض لها الحجاج المصريين، الذين أدوا فريضة الحج في العام الهجري الحالي 1445 للوقوف على أسباب الأزمة.

كما يناقش ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة، التي تسببت في هذه المشكلة، ومتابعة تنفيذها بشكل عاجل.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.