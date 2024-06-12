وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لروسيا الاتحادية

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في الاحتفال الذي أقامته سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني لروسيا الاتحادية.

العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر

وتحدث Georgiy Y. BORISENKO سفير روسيا الاتحادية في مصر، عن التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر، في العديد من مجالات التعاون المشتركة.

وأعرب عن سعادته بانضمام جمهورية مصر العربية إلى مجموعة البريكس، لافتا إلى تقديم روسيا بصفتها رئيسة هذه المجموعة هذا العام، المساعدة للقاهرة من أجل مشاركتها الواسعة في الأنشطة المشتركة.

كما أشار إلى أن هناك ملايين من السائحين الروس الذين يحرصون على زيارة مصر، للتمتع بشواطئها الدافئة وشمسها المشرقة، بالإضافة إلى مشاهدة الآثار التي لا مثيل لها، خاصة في ظل حسن الاستقبال والضيافة المصرية المعروفة.

وعلى هامش مشاركته في هذا الاحتفال، التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وسفير روسيا الاتحادية في مصر، في لقاء قصير، تحدثا خلاله عن سبل التعاون لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا بصورة أكبر.

وحرص الوزير، خلال هذا اللقاء، على استعراض أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الأخيرة، وعرض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر لاسيما من روسيا.

وأشار إلى الحملات الترويجية المشتركة التي تنفذها الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع شركاء المهنة، ومنها مع منظمي الرحلات الروس للترويج لمصر بصورة أكبر في السوق الروسي.