أسعار السمك اليوم الأربعاء 26-6-2024 في الأسواق

شهدت أسعار السمك اليوم الأربعاء 26-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، ونرصد خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري بمختلف أنواعها، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد: 119.62 جنيه.

متوسط سعر كيلو سمك موسى: 218.54 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك الشعور: 181.54 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك الوقار: 232.1 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك القاروص: 220.48 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد: 105 جنيهات.

متوسط سعر كيلو السمك الموزة: 88.21 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك البلطي (الصغير): 62.2 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك البربوني (الوسط): 134.62 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك البلطي (الممتاز): 84.8 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك قشر بياض (ممتاز): 131.06 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك المرجان (وسط): 115.5 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك الحدادي: 78.75 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك السبيط: 308.14 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي: 103.83 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك المكرونة الخليجي: 111 جنيها.

متوسط سعر كيلو السمك الفيليه البلطي: 156.09 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني: 86.18 جنيه.

أسعار الجمبري اليوم بمختلف أنواعها

متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط): 253.95 جنيه.

متوسط سعر كيلو الجمبري (الصغير): 165.87 جنيه.

متوسط سعر كيلو الجمبري الجامبو: 424.86 جنيه.