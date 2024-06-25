أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 25 -6-2024 في سوق العبور

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 25 -6- 2024، حالة من الانخفاض في أغلب الأنواع داخل سوق العبور لتجارة الجملة مع بداية التعاملات الصباحية، إذ تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 62 و70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 25 -6- 2024 داخل سوق العبور.

سعر السمك البلطي اليوم

- تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 62 و70 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر السمك البلطي الوسط اليوم 59 و61 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد، فتراوح بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

- سجل سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم، قيمة تتراوح بين 100 و140 جنيهًا.

- أما عن السمك البوري صغير الحجم، فثبت سعره من 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

- سجل سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم، ليتراوح من 190 إلى 390 جنيها.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم يتراوح بين 58 و135 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم بين 40 و200 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك «القاروص- لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار من 80 إلى 180 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدنيس بين 90 و260 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة اليوم الثلاثاء

- سجل سعر المرجان المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

- وسجل أيضًا سعر البربون المجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.

- أما عن سعر المكرونة المجمدة فبلغ الكيلو منها من 30 إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه.

- وحقق كيلو الماكريل المجمد، سعرًا متراوحًا من 100 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- سعر الجمبري متوسط الحجم، يتراوح من 360 إلى 500 جنيه للكيلو.

- سجل الجمبري صغير الحجم، سعرًا يتراوح بين 110 و320 جنيهات للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.