أهالي مدينة كويتية يطلقون مبادرة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء

نشرت صفحة «تجمع أهالي مدينة جابر الأحمد»، بالكويت، فيديو عبر صفحتها على موقع «إكس»، بعنوان «دورك البسيط يعني الكثير»، يتحدث عن المبادرة التي أطلقها تجمع أهالي مدينة جابر الأحمد باسم «ليت من كل بيت»، للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وضرورة المحافظة عليها.

أهمية دور المواطن في تحمل الأزمة

وعبَّر أهل المدينة عن دور المواطن في تحمل المسؤولية، لافتين إلى أن الحملة تهدف إلى دعم التوجه الحكومي في الترشيد، مؤكدين أن الإرشادات الحكومية مستحقة، ويراقب الأهالي عن كثب هذه الأزمة التي يستشعرون أثرها، وتقديرًا للأزمة وجدوا أنه لزامًا عليهم أن يقدموا دورا وطنيا تستحقه بلدهم.

ووجَّه التجمع عدة نصائح تُسهم في ترشيد الطاقة الكهربائية منها: «الاستغناء عن الإضاءة في الأماكن غير المستخدمة في فترة النهار، الاستغناء عن السخانات في هذه الأجواء الملتهبة أو تقليل درجتها، إغلاق شفاطات دورات المياه غير المستخدمة، ضبط درجة حرارة التكييف عند 24 مئوية وهي الدرجة التصميمية للمباني المكيفة».