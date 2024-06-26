لأول مرة.. إطلاق معرض «صنع في مصر» بطرابلس سبتمبر المقبل

تستعد الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، لإطلاق معرض متخصص لأول مرة للمنتجات المحلية، في مدينة طرابلس بدولة ليبيا الشقيقة، بعنوان «صنع في مصر»، في الفترة من 21 -24 سبتمبر 2024.

الصادرات المصرية

قال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة هيئة المعارض والمؤتمرات، إن المعرض سيضم شركات مصرية فى أكثر من 13 قطاع صناعي ولوجستي، بهدف نمو الصادرات المصرية، واقتحام المنتج المحلي السوق الليبي.

معرض طرابلس

أوضح «الماوردي»، أن تلك القطاعات المشاركه فى معرض طرابلس، تضم شركات مصرية في مجال الصناعات الهندسية والمعدنية، والكيماوية، ومواد البناء والتشيد، والصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، والملابس الجاهزة والمفروشات، والجلود، والمستلزمات الطبية وقطاع الخدمات.

قطاع المشروعات الصغيرة

أكد رئيس هيئة المعارض، أنه جرى إتاحة الفرصة أمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على الإنتاج وتوفير الدعم اللوجستي للترويج لمنتجاتهم عبر التصدير للخارج.

مجلس الأعمال المصري الليبي

أضاف أن المعرض سيتم إطلاقة بالتنسيق مع مجلس الاعمال المصري - الليبي، بهدف زيادة فرص التعاون الاستثماري والتجاري للشركات المصرية فى ليبيا خلال الفترة المقبلة.

القطاعات الاقتصادية

وجه رئيس هيئة المعارض، الدعوة لكل الشركات المصرية، للترويج لمنتجاتهم المحلية، من خلال معرض طرابلس المقبل، إذ تهدف الهيئة لحشد الشركات والمستثمرين والمصانع من مختلف القطاعات الاقتصادية للتواجد فى ليبيا وفتح اسواق تصديرية جديدة.

وأضاف أن الباب مفتوح أمام جميع الشركات المصرية، للمشاركة في المعرض الليبي، وتوفير وحدات عرض لكل شركة، بمساحة تتراوح من 12 إلى 50 متر لعرض منتجاتهم.

وتابع أنه جرى التنسيق مع «مجلس أصحاب الأعمال الليبي- المصري»، للتسويق والترويج للمعرض المصري، لاسيما أنه سيتم توفير جميع خدمات الشحن والانتقال.

ولفت إلى أن هيئة المعارض تعمل على إزالة أي معوقات أمام الشركات المصرية في التواجد بالسوق الليبي، لتحفيز الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة تتضمن «سجل تجاري - بطاقه ضريبية - صورة من آخر إقرار ضريبي وسجل المصدرين»، بجانب تعهد بعدم عرض أى منتجات غير مصرية، وأى معروضات لا تقوم الشركة بتصنيعها.

يذكر أن مصر شاركت عبر هيئة المعارض والمؤتمرات في معرض طرابلس الدولي، الذي عقد فى مايو الماضي، بجناح 500 متر ضم 26 شركة مصرية.

وقال اللواء شريف الماوردي، أن عدد من الشركات المصرية حققت خلال مشاركتها فى معرض طرابلس الدولي عدد من العقود والصفقات، لاسيما أن أكثر من 4 شركات بدأت في فتح أفرع دائمة لها في ليبيا.