شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في معرض طرابلس الدولي

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنّ دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بها لتتمكن من التصدير والمنافسة في الأسواق العربية والدولية من أهم محاور خطة عمل الجهاز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في المنتج المحلي الذي يتمتع بالجودة.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة عددٍ من شباب جهاز تنمية المشروعات في معرض طرابلس الدولي في ليبيا، وينظم الجناح المصري في المعرض الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ويضم المعرض كبرى الشركات من مختلف الدول.

وأوضح رحمي أنّ الجهاز يعمل على إشراك عملائه بشكل دوري في عددٍ متنوع من المعارض سواء المحلية أو العربية أو الدولية ما يمكنهم من تسويق منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلكين في هذه الأسواق أو إجراء صفقات تعاقدية للتصدير كما يتيح لهم التعرف على احتياجات هذه الأسواق وتطوير منتجاتهم أو ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات عملائهم.

مشاركة الجهاز في المعرض

تأتي مشاركة جهاز تنمية المشروعات في معرض طرابلس الدولي استمرارًا للتعاون المثمر مع الدول العربية بصفة عامة، وليبيا بصفة خاصة لكونها سوقا واعدة أمام الصادرات المصرية، ما يعمل على إيجاد قنوات جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ويشارك عملاء الجهاز بمنتجات مختلفة في معرض طرابلس الدولي منها مشروعات هندسية وكيميائية وتراثية، ولاقت منتجاتهم إقبالا من الجمهور الذي أثنى على أذواق المنتجات وتنوعها.