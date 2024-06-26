محمد حمودة: المصيف وقاية من متلازمة الاحتراق النفسي

قال الدكتور محمد حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن هناك حالة من التقوقع داخل الأسر، والجميع مشغول بهواتفه المحمولة تحت سقف بيت واحد، مشددا على ضرورة اجتماع الأسرة في يومين للتنزه لتفريغ الطاقة السلبية.

وأضاف «حمودة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «البيت»، مع الإعلامية مروة شتلة، «ضغوط العمل بتخلي الجسم في حالة توتر وقلق، الجسم متأهب وبالتالي زيادة الكورتيزون بسبب التوتر يُدخل الشخص في اكتئاب، وضعف المناعة، ومن هنا الإنسان يحتاج من يومين إلى ثلاثة كل ثلاثة أشهر حتى يخف من ضغوط العمل، وحتى لا يصاب بمتلازمة الاحتراق النفسي».

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر: «مجرد السفر يحسن المزاج، وكمان البحر بيسحب الطاقة السلبية من الجسم، ويشحن بالطاقة الإيجابية، لازم يتعرضوا لأشعة الشمس، عشان يقضوا على الاكتئاب، ويحسنوا المزاج، فى بعض الدول بيروحوا مخصوص دول معينة عشان يحسنوا المزاج، بالتعرض للشمس، بسبب فيتامين دال، وكل المصريين لديهم مشكلة فى الفيتامين ده لأنه لا يتعرضون للشمس».