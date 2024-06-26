كلاب الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم جباليا بقطاع غزة وتثير ضجة عالمية

ضجَّت وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة سيدة مسنة بمخيم جباليا في قطاع غزة تهاجمها الكلاب البوليسية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ضجة على منصات التواصل بعد أحداث مخيم جباليا في غزة

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، فيديو مسرَّب من جيش الاحتلال الإسرائيلي تم فيه إطلاق الكلاب على السيدة التي رفضت ترك بيتها في مخيم جباليا شمالي غزة.

تفاصيل الفيديو المنتشر أثناء اقتحام مخيم جباليا بغزة

الفيديو تم تصويره بالكاميرا على رأس الكلب الذي دخل مع جنود الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام مخيم جباليا بغزة والذي يوجد به اللاجئين قبل أسابيع، وتعرضت المسنة لإصابات بالغة الخطورة وكسور بسبب ما تعرضت له من نهش.

خطر المجاعة موجود في مخيم جباليا بغزة

وقبل يومين كشف تقرير لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن خطر المجاعة لا يزال قائماً بشدة في أنحاء قطاع غزة، فأكثر من 495 ألف شخص، أو أكثر من خُمس سكان غزة، يواجهون مستويات كارثية هي الأخطر من انعدام الأمن الغذائي.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتستمر الحرب لأكثر من262 يوما على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.