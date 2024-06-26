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«الليكود» يطالب «الشاباك» بحماية نتنياهو وعائلته بعد تهديدات بالاغتيال

كتب:

ماريان سعيد
07:56 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
بنيامين نتنياهو وابنه يائير

بنيامين نتنياهو وابنه يائير

أرسل المحامي أفي هاليفي، الناطق باسم حزب الليكود، خطابا إلى رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك» رونن بار، طالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لما وصفه بأنه «ردع التهديدات الموجهة لرئيس الوزراء نتنياهو وعائلته»، إذ يزعم أن هناك تحريضًا على اغتياله ينبع من تصريحات بعض قادة الاحتجاجات، وخطر فوري على أمن نتنياهو وزوجته وأطفاله.. وفقا لصحيفة «معاريف» العبرية.

متحدث الليكود: يوجد خطر واضح على أمن رئيس الوزراء نتنياهو وعائلته

وكان «هالفي» أرسل خطابا إلى المدعية العامة جالي بيهار، زعم فيه وجود خطر واضح وفوري على أمن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وعائلته.

خطاب هالفي إلى رئيس جهاز الشباك

وجاء في نص خطاب المتحدث باسم الليكود: «في أي بلد آخر في العالم، ستقوم السلطات المعنية بالتحقيق واعتقال المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة.. ولكن هذا لا يحدث في إسرائيل».

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