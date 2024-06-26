خالد داود: فوضى في الداخل الإسرائيلي قد تؤدي إلى الإطاحة بحكم «نتنياهو»

قال خالد داود مدير تحرير الأهرام ويكلي، إن المشهد في دولة الاحتلال الإسرائيلي في حالة فوضى كبيرة على مستويات عديدة، سواء فيما يتعلق بتصريحات بيني جانتس أو يائير لابيد زعيم المعارضة، وكذلك التطورات الداخلية في إسرائيل مثل الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بشأن وجوب تجنيد اليهود الحريديم.

وأضاف «داود»، في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «أطراف داخل تحالف نتنياهو الحاكم، وهي الأحزاب المتدينة ستهدد بترك هذه الحكومة إذا جرى البدء في تنفيذ هذا القانون، لأنهم يعتبرون أنه بمثابة تجاوز لخط أحمر في إجبار المتدينين على الالتحاق بجيش الاحتلال، وهو أمر قاوموه منذ إنشاء دولة الاحتلال».

وتابع: «تصريحات نتنياهو متناقضة، فقال إنه لن يوافق سوى على اتفاق جزئي مع حماس وسيواصل احتلال قطاع غزة وسيستأنف القتال فور انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه قال في اليوم التالي إنه مازال متمسكا بالخطة التي أعلن عنها الرئيس بايدن، وبالتالي، فإن هناك الكثير من التطورات الداخلية في إسرائيل التي إذ تصاعدت فإنها ستؤدي إلى خروج نتنياهو من الحكم».