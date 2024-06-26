«المختصر.. المفيد».. «الوطن» تواصل المراجعات النهائية للثانوية العامة «مادة التاريخ»

«الوطن» تواصل المراجعات النهائية للثانوية العامة «مادة التاريخ»:

1ـ جاء العدوان الثلاثي علي مصر 1956 في عهد الجمهورية

أ ـ الجمهورية الاولى

ب ـ الجمهورية الثانية

ج ـ الجمهورية الثالثة

د ـ الجمهورية الرابعة

2ـ اكد محمد على فى الكثير من المواقف ميله الى جانب الاتراك ومن أهم هذه المواقف

أ ـ مهاجمة مراكز المماليك فى القاهرة عام 1804

ب ـ رفضه للولاية التى كلفه بها زعماء الشعب

ج ـ مذبحة القلعة 1811م

د ـ حروب الشام الأولى

3- اثر انتشار التعليم الحديث فى عهد محمد على اجتماعيا فى واحدة من الاتى

أ ـ ظهور طبقة البدو كقوة اجتماعية جديدة

ب ـ تضاؤل نفوذ التجار

ج ـ تقدم الزراعة

د ـ تضاؤل نفوذ علماء الازهر

4- تتشابه اهداف محمد على فى السودان وبلاد الشام فى واحدة من الآتى

أ ـ تشييد المدن واقامة العمران

ب ـ بناء القوة العسكرية

ج ـ البحث عن الثروات

د ـ البحث عن اعداء محمد على الفارين منه

5- استطاع سعيد باشا تحقيق مزايا متعددة من اصلاحاته الزراعية والعسكرية من اهمها

أ ـ مقاومة التدخل الاجنبى فى مصر

ب ـ تحقيق الاستقلال عن الدولة العثمانية

ج ـ اقامة العدالة الاجتماعية

د ـ استكمال مسيرة محمد على الاصلاحية

6- اذا رأيت الوحش يدافع عن الفريسة فلا تظن انه اصبح ملاكا.. تنطبق المقولة السابقة على احد المواقف التاريخية الآتية

أ ـ مساندة فرنسا لمحمد على اثناء التكتل الأوروبى ضده

ب ـ مساندة فرنسا لمصطفى كامل

ج ـ رفض قنصلا انجلترا وفرنسا لاستمرار وزارة شريف

د ـ رفض انجلترا وفرنسا سحب الامتيازات الخديوية من توفيق

7- اكثر القرارات التى كان لها اثر سلبى على التعليم فى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر

أ ـ قانون المقابلة

ب ـ قانون التصفية

ج ـ فرمان اغسطس 1879م

د ـ الفرمان الشامل 1873م

8- تمثلت الرعونة السياسية للوطنيين المصريين فى احد المواقف الاتية

أ ـ رفض العرابيين لدستور شريف باشا

ب ـ مطالبة الضباط العرابيين بمطالب فئوية

ج ـ مقاطعة المصريين للجنة ملنر

د ـ الموافقة على معاهدة 1936 م

9- الفئة الاجتماعية التى قامت بمساندة الاحتلال البريطانى على مصر هى

أ ـ البدو

ب ـ التجار

ج ـ الأعيان

د ـ الصناع

10- تباينت سياسة الاحتلال البريطانى بين اثنين من حكام مصر هما

أ ـ توفيق والملك فؤاد

ب ـ توفيق وعباس حلمى الثانى

ج ـ فؤاد وعباس حلمى الثانى

د ـ حسين كامل وعباس حلمى الثانى

11 يتضح من خلال دراستك للأحداث التى واكبت ميثاق النزاهة واحدة من الآتى

أ ـ انهيار مكانة الحاكم الشرعى لمصر

ب ـ ضعف موقف فرنسا أمام انجلترا

ج ـ تمسك انجلترا باحقيتها فى احتلال مصر

د ـ التوافق بين الدول المجتمعة

12- من أهم النتائج المعنوية التى ترتبت على هزيمة الجيش المصرى فى حرب فلسطين

أ ـ انهيار المقاومة المصرية ضد الاحتلال

ب ـ بناء تيار من الوطنيين للتصميم على تحرير فلسطين

ج ـ تعزيز روح التآلف الوطنى بين الضباط الوطنيين

د ـ فقد الضباط الوطنيين الثقة فى الجيش المصرى والملك

13ـ يمثل الحدث الموضح بالصورة (حلف بغداد) تطور الاحداث العالمية فيما بعد ثورة يوليو 1952م.. يمكن ان نستدل من الحدث على

أ ـ تغير شكل ومفهوم الاستعمار الغربى

ب ـ بداية الحرب الباردة

ج ـ انقسام العالم الى كتلتين

د ـ محاولات عودة الاستعمار العسكرى مرة اخرى الى المنطقة

14- «معاهدة العريش 1800 - مؤتمر الاستانة 1882م - الاتفاق الودى 1904» السابق احداث تاريخية تتناقض فى واحدة من الآتى

أ ـ طغيان انجلترا فيها

ب ـ مكاسب فرنسا منها

ج ـ الاماكن الاستعمارية المقصود منها

د ـ الاطراف المشاركة والمحركة للاحداث

15- ان لم تستحى فافعل ما شئت .. تنطبق هذه العبارة على احد الشخصيات الاتية

أ ـ عبد الحميد باديس

ب ـ مصالى الحاج

ج ـ عباس فرحات

د ـ عباس حلمى الثانى

16ـ يتشابه الدور الذى لعبه مصطفى النحاس اثناء الحرب العالمية الثانية مع دور

أ ـ عمر المختار

ب ـ شكرى القوتلى

ج ـ عباس حلمى الثانى

د ـ السلطان محمد الخامس

17- يتضح من خلال دراستك لمراسلات الحسين ـ مكماهون

أ ـ التلاحم العربى فى مواجهة الصحوة التركية

ب ـ المواقف الوطنية المشرفة للزعماء العرب فى هذا الوقت

ج ـ الطموح السلطوى فى مقابل الشراسة الاستعمارية

د ـ الانقسام المذهبى

18- تشابهت المعوقات التى وقفت امام الحركات الوطنية فى كل من مصر والعراق فى واحدة من الاتى

أ ـ الصراع الحزبى

ب ـ الصراعات الطائفية

ج ـ قوة نفوذ القبائل والعشائر

د ـ الانقلابات العسكرية

19- تشابه الموقف العربى تجاه احد هذين الحدثين

أ ـ الثورة العربية وتصريح بلفور

ب ـ بروتوكول الاسكندرية وتصريح بايدن

ج ـ تصريح بلفور والكتاب الابيض الاول

د ـ اعلان الجهاد المقدس من قبل تركيا وتصريح بايدن

20- نستدل من مساندة الغرب لفكرة اقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين على

أ ـ توحيد القومية العرقية والدينية فى الغرب

ب ـ ايجاد ممثل دائم لهم فى الشرق الأوسط

ج ـ مكافأة الغرب لليهود

د ـ ايجاد الانقسام بين الدول العربية

21ـ امامك خريطة احد الاحداث الهامة للمنطقة العربية نستدل من هذا الحدث على

أ ـ فشل أحد أشكال الوحدة العربية فى مواجهة الخطر الصهيونى

ب ـ نجاح الجيوش العربية فى تحريك القضية الفلسطينية

ج ـ نجاح المخطط الاسرائيلى فى مشروع الدولتين

د ـ تأكيد قرارات الأمم المتحدة السابقة

22- احد الاختيارات الاتية تؤكد نجاح صاحب الصورة فى المهمة التى اسندت اليه فى حرب اكتوبر

أ ـ عبور المدرعات المصرية قناة السويس بسهولة

ب ـ تدمير مراكز القيادة للعدو

ج ـ تحطيم خط بارليف فى ست ساعات

د ـ حدوث زلزال مدوى لاسرائيل اربك كل حساباتها

23 - من الدروس المستفادة من حرب اكتوبر فقدان القوات الاسرائيلية لخفة الحركة والقدرة على المناورة وقد قام احد الاسلحة الرئيسية فى القوات المسلحة المصرية بتحقيق هذا الهدف هو

أ ـ سلاح المدفعية ب ـ سلاح الدفاع الجوى

ج ـ سلاح الطيران د ـ سلاح المشاة

24- «ما لا يدرك كله لا يترك كله» تنطبق هذه المقولة على احد الاحداث التاريخية الآتية

أ ـ معاهدة السلام بين مصر واسرائيل 1979م

ب ـ مباحثات اوسلو 1993م

ج ـ موافقة مصر على قرار مجلس الامن رقم 424

د ـ مؤتمر كامب ديفيد 1978م

25- تشابهت الفترة التى سبقت ثورة 23 يوليو 1952م مع الفترة التى تلت تنحى الرئيس حسنى مبارك فى ثورة 25 يناير 2011م فى

أ ـ ظهور قوة الشعب فى تحريك الأحداث

ب ـ استبداد السلطة السياسية بالحكم

ج ـ تولى وزارات احزاب الاقلية الحكم

د ـ تعاقب الوزارات فى فترة زمنية قليلة

26 ـ لو استطاعت فرنسا الانتصار على انجلترا فى عقر دارها لتغيرت الاحداث التاريخية العالمية ومن اهم هذه التغيرات

أ ـ انتشرت مبادىء الثورة الفرنسية الى كل اوربا

ب ـ ابتعدت مصر مؤقتا عن التنافس الاستعمارى

ج ـ انتهاء وضع انجلترا كقوة عظمى فى اوربا

د ـ ظهور قوة عسكرية جديدة فى اوربا

27- أخطأ نابليون فى واحدة من الآتى

أ ـ انشاء مجموعة من الدواوين

ب ـ اقامة المجمع العلمى

ج ـ مجاملة الدولة العثمانية

د ـ حملته على بلاد الشام

28- ثورة القاهرة الاولى - ثورة الشعب ضد الاتراك 1804 - الثورة العرابية - ثورة 25 يناير 2011م .. الرابط المشترك بين الاحداث التاريخية السابقة

أ ـ تغير النظام السياسى القائم

ب ـ سوء الاحوال الاقتصادية

ج ـ التدخلات الخارجية

د ـ شعور الشعب المصرى بقوته فى التأثير على الاحداث

29- تعثرت حملة فريزر 1807 فى طريقها نحو القاهرة ويرجع السبب فى ذلك الى

أ ـ تبلور قوة الشعب المصرى وارتفاع روحه الوطنية

ب ـ امتلاك الشعب المصرى للاسلحة المختلفة

ج ـ مساندة الفرنسيين للشعب المصرى

د ـ تكوين محمد على لجيش منظم

30- نستدل من تطبيق محمد على لنظام الاحتكار فى الاقتصاد على

أ ـ تحقيق مكاسب كبيرة

ب ـ منافسة المنتجات الاجنبية

ج ـ توفير احتياجات الجيش المصرى

د ـ اقامة اقتصاد مصرى قوى

31ـ نستدل على تطوع الدولة العثمانية لنقل الحملة الفرنسية على نفقتها فى اتفاقية العريش على

أ ـ العلاقات القوية بينها وبين فرنسا

ب ـ استعدادها لإستعادة مناطق نفوذها

ج ـ منع التدخل البريطانى فى المنطقة

د ـ قوة الاسطول التركى

32- تشابهت ظروف مقاومة الصعيد للحملة الفرنسية مع ظروف عدم تصدى انجلترا لمحاولات فرنسا فى ضربها فى عقر دارها فى

أ ـ العوامل البشرية

ب ـ الدعم الخارجى

ج ـ القوة الحربية

د ـ الطبيعة الجغرافية

33- لم تكن حركة على بك الكبير هى اخر حركات التمرد ضد الحكم العثمانى بل تبعتها حركات أخرى واجهها العثمانيون بطرق اخرى وترتب عليها

أ ـ انتهاء النفوذ العثمانى فى كثير من المناطق

ب ـ ظهور الرابطة العربية فى مواجهة الرابطة العثمانية

ج ـ احكام السيطرة على جميع اركان الامبراطورية العثمانية

د ـ بداية موجة من التدخلات الأجنبية

34ـ استعانت انجلترا وفرنسا بالسلطان العثمانى لتحجيم صاحب الصورة بسبب توسعاته الخارجية ولم تفعل ذلك مع محمد على بسبب

أ ـ اختلاف توجه محمد على فى حروبه

ب ـ الخلاف بين انجلترا وفرنسا والسلطان

ج ـ انفصال محمد على عن السلطان العثمانى

د ـ العلاقة الطيبة بين اسماعيل والسلطان

35ـ توافقت رغبة الخديوى توفيق مع رغبة شريف باشا لكن اختلفت فى النية والمقصد خلال احد الاحداث الاتية

أ ـ اعداد الدستور

ب ـ المذكرة المشتركة الأولى

ج ـ نقل بعض وحدات وكتائب الجيش

د ـ انشاء مجلس النواب

36- امامك خريطتان الاولى توضح خط سير الحملة الفرنسية الى مصر والثانية توضح خط سير الاحتلال البريطانى على مصر .. اختلاف خط السير فى الصورة الثانية عن الاولى يرجع سببه الى

أ ـ عدم امتلاك مصر لقوة عسكرية وطنية

ب ـ اختلاف الظروف الجغرافية والعسكرية

ج ـ شدة المقاومة الشعبية

د ـ اختلاف الظروف الدولية الخارجية

37ـ اثبتت الأحداث أن انجلترا ادارت ملف العداء مع فرنسا عندما احتلت مصر بحرفية شديدة عكس ما فعلته فرنسا عند احتلالها لمصر والدليل على ذلك

أ ـ الغاء الادارات ذات الصبغة الدولية فى مصر

ب ـ التغيير فى نصوص ميثاق النزاهة

ج ـ عقد الاتفاق الودى 1904

د ـ القضاء على الاسطول الفرنسى

38- توافقت سياسة صاحب الصورة فى الكفاح الوطنى مع أفكار

أ ـ جريدة الوفد

ب ـ جريدة المؤيد

ج ـ جمعية الانتقام

د ـ جمعية مصر الفتاة

39- تحولت التوكيلات التى منحتها الأمة لسعد زغلول عام 1919م الى واقع عملى تجسد فى

أ ـ الوحدة الوطنية

ب ـ المقاومة السلبية

ج ـ مقاطعة لجنة ملنر

دـ وزارة يناير 1924

40- بدراسة بنود معاهدة 1936 م يمكن ان نستنتج الاتى

أ ـ اعادة انتشار القوات الانجليزية

ب ـ اصبحت مصر دولة مستقلة استقلالاً كاملا

ج ـ سيطرة الادارة المصرية على وادى النيل

د ـ ابتداء الفترة الليبرالية

41ـ يتشابه كل من مراد بك فى مصر مع الأمير عبد القادر الجزائرى فى واحدة من الاتى .........

أ ـ نبل الهدف فى المقاومة

ب ـ استغلال الظروف الجغرافية فى مقاومة المحتل

ج ـ التفاف الشعب حوله

د ـ التحالف مع القوى الخارجية

42ـ «اذا لم يحقق لك احد كرامتك فابحث عنها بين الركام» تنطبق المقولة السابقة على احد الاحداث التاريخية الآتية

أ ـ اتفاقية دى ميشيل 1834م

ب ـ احتلال انجلترا لمصر 1882م

ج ـ احتلال ايطاليا لليبيا 1911م

د ـ احتلال فرنسا للجزائر 1830 م

43- امامك خريطة للتقسيم الذى تم حسب اتفاقية «سايكس بيكو» 1916 م بعد دراسة نصوص الاتفاقية يمكن ان نستدل على

أ ـ التأثر باحداث الحرب العالمية الأولى

ب ـ الوقوف الى جانب الدولة العثمانية

ج ـ تقدير دور العرب والشريف حسين

د ـ تجسيد صريح لسياسة الخداع الاستعمارية

44- الحدث التاريخى الذى مكن اليهود من استكمال اقامة وطنهم القومى فى فلسطين هو

أ ـ اللجنة الانجليزية الأمريكية 1946م

ب ـ الكتاب الأبيض الثالث 1939م

ج ـ مؤتمر بلتيمور

د ـ قرار تقسيم الامم المتحدة 1947م

45- جاء الحدث الموضح بالصورة نتيجة مجهودات

أ ـ المشير محمد عبد الغنى الجمسي

ب ـ الفريق سعد الدين الشاذلى

ج ـ المشير احمد اسماعيل

د ـ الفريق عبد المنعم رياض

46- يتمثل القاسم المشترك بين اوضاع مصر قبل ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013م فى

أ ـ رفض راس النظام السياسى التنحى

ب ـ تطبيق قانون الطوارىء

ج ـ سوء الاحوال الاجتماعية

د ـ سيطرة الحزب الواحد على السياسة فى مصر

47ـ يتضح من خلال تحليلك لبنود اتفاقية لندن 1840م

أ ـ اتساع الخلاف بين الدول الأوربية حول الشرق الأوسط

ب ـ تكالب الدول الأوربية على تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية

ج ـ اختلاط أهداف الاتفاقية ما بين الأمور السياسية والاقتصادية

د ـ تطابق وجهة النظر الأوربية تجاه محمد على

48- أهم ما افتقدته الدولة العثمانية فى الدفاع عن دول شمال أفريقيا ضد الاستعمار الأوربى ...

أ ـ عدم السيطرة الكاملة على هذه الدول

ب ـ الدخول فى التحالفات الدولية

ج ـ التنسيق مع الجبهات الداخلية لهذه الدول

د ـ الدخول فى مفاوضات مع القوى الاستعمارية

49ـ تم الوثوب على بند ترتيب نظام الحكم فى مصر بناء على بنود اتفاقية لندن 1840م من خلال

أ ـ فرمان 1872م

ب ـ فرمان 1841م

ج ـ الفرمان الشامل 1873م

د ـ فرمان 1866م

50- يتمثل القاسم المشترك بين سياسة الدولة العثمانية فى مصر وسياسة الحملة الفرنسية فى

أ ـ استخدام العلماء ورجال الدين كوسيط شعبى

ب ـ اقامة المجالس الشعبية والدواوين

ج ـ الاهتمام بالتقرب من الشعب المصرى وكسب وده

د ـ الموقف من المماليك

51ـ اختلفت مقاومة المصريين للاحتلال العثمانى عن مقاومتهم للحملة الفرنسية ويرجع السبب فى ذلك الى

أ ـ النزعة الدينية

ب ـ النزعة القومية

ج ـ استفزاز الفرنسيين لمشاعر المصريين

د ـ فرض الفرنسيين الضرائب الباهظة على المصريين

52ـ التحركات الدبلوماسية لمصر لإنسحاب اسرائيل من سيناء قبل اندلاع الحرب مباشرة يمكن تضمينها الى احد الخطط الاتية

أ ـ خطة المآذن العالية

ب ـ كشكول الجمسي

ج ـ خطة الخداع

د ـ التخطيط والتنسيق المشترك

53- الصورة التى أمامك لابن الخديوى اسماعيل يمكن وصف صاحب الصورة بأحد الأوصاف الآتية

أ ـ أكمل سياسة أبيه الداخلية

ب ـ تطلع الى نيل رضا ممثلين الدول الاجنبية

ج ـ دخل فى صراع مع الدولة العثمانية

د ـ وقف بجانب الحركة الوطنية وافادهم كثيرا

54- اتضح من الأيام الأولى للحملة الفرنسية

أ ـ معاداة الشعب المصرى من قبل قادة الحملة

ب ـ قطع الصلات التى تربط بين مصر والدولة العثمانية

ج ـ التصميم على القضاء على المماليك

د ـ التناقض بين أقوال قادة الحملة وأفعالهم

55- «لا تحلموا بعالم سعيد فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد» تنطبق هذه العبارة على احد الشخصيات الآتية

أ ـ توفيق باشا وعباس حلمى الثانى

ب ـ محمد على وابراهيم باشا

ج ـ الملك فؤاد والملك فاروق

د ـ الخديوى اسماعيل وتوفيق باشا

56- جاء الحدث الموضح بالصورة التى أمامك بنتيجة واحدة من الآتى

أ ـ قيام الحرب العالمية الاولى

ب ـ تعرض دولة عربية للاحتلال الاجنبى

ج ـ انضمام الدولة العثمانية للحلفاء فى الحرب

د ـ قيام الثورة البلشيفية فى روسيا

57- الدارس لنصوص قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967م يجده

أ ـ يجامل العرب على حساب اسرائيل

ب ـ تنفيذه يحل القضية من جذورها

ج ـ مجاملا اسرائيل ولا يوجد آليات لتنفيذه

د ـ متحاملا على العرب

58- العامل المشترك بين محاولة تقليص حكم محمد على ومحاولة اقصاء اسماعيل من الحكم تتمثل فى

أ ـ التوسعات الخارجية

ب ـ الديون والأحوال المالية

ج ـ الاصلاحات الداخلية

د ـ محاولة الانفصال عن الدولة العثمانية

59- كان العامل المباشر لتبنى بريطانيا الدعوة لقيام الثورة العربية 1916م يتمثل فى

أ ـ تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو

ب ـ تقليم اظافر تركيا وخلق عدو لها

ج ـ ضمان مساندة العرب للحلفاء فى الحرب

د ـ القضاء على الدولة العثمانية

60- يستدل من تأجيل قيام ثورة 23 يوليو لأكثر من مرة على

أ ـ الخوف من تداعى الأحداث

ب ـ الخوف من فشل الثورة

ج ـ تغير الأوضاع السياسية سريعا

د ـ الحكم المطلق للملك وحكومات الأقليات

61- «يوما ما ستدرك أن أقسى ما مررت به كان خيرا عظيما جعلك أقوى مما كنت عليه» الحدث التاريخى الذى ينطبق على هذه العبارة

أ ـ نفى عمر مكرم الى دمياط

ب ـ اعدام السيد محمد كريم من قبل الفرنسيين

ج ـ تنحى الرئيس محمد حسنى مبارك عن الحكم

د ـ نفى سعد زغلول الى جزيرة مالطة

62- «الصدمات نوعان واحدة تفتح الرأس وواحدة تفتح العقل» على أى من المواقف التاريخية الآتية تنطبق هذه العبارة

أ ـ وقوف مصر بجانب الحلفاء فى الحربين العالميتين

ب ـ موقف الشريف حسين من اتفاقية سايكس بيكو

ج ـ ثورات المصريين ضد الحملة الفرنسية

د ـ حادثة 4 فبراير 1942م

63- من أهم النتائج التى ترتبت على هذه الموقعة

أ ـ التأثير على التجارة الداخلية لمصر

ب ـ التأثير على استمرار الوجود الفرنسى فى مصر

ج ـ تشجيع المصريين على الثورات

د ـ تحالف الانجليز والاتراك

64- بالمقارنة بين مشروع بيل لتقسيم فلسطين ومشروع الامم المتحدة للتقسيم نستدل على

أ ـ تضيع الحقوق الفلسطينية مع مرور الزمن

ب ـ اخطأ العرب خطأ تاريخيا تجاه التقسيم

ج ـ لا يمكن الاعتماد على المنظمات الدولية

د ـ تقاعس الدول العربية تجاه هذه المشاريع نشأ الكثير من المشكلات

نموذج الإجابة:

1- د2- ا3- د4- ب5- ج6- د7- ب8- ا9- ج10-ب11- ا12-ج13-ا14-ب15-ج16-د17-ج18-ا19-د20-ا21-ا22-د23-ب24-ا25-د26-ب27-ج28-ب29-ا30-ب31-ب32-د33-ب34-ا35-ج36-ب37-ج38-ب39-د40-ا41-ب42-ج43-د44-ج45-ب46-د47- ج48-ب49-د50-ا51-ا52-ج53-ب54-د55-ج56-ب57-ج58-ا59-ب60-ج61-د62-ا63-ب64-ا