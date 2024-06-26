رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المختصر.. المفيد».. «الوطن» تواصل المراجعات النهائية للثانوية العامة «مادة التاريخ»

كتب:

توفيق شعبان
08:15 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
المراجعة النهائية لمادة التاريخ

المراجعة النهائية لمادة التاريخ

«الوطن» تواصل المراجعات النهائية للثانوية العامة «مادة التاريخ»:

1ـ جاء العدوان الثلاثي علي مصر 1956 في عهد الجمهورية

أ ـ الجمهورية الاولى

ب ـ الجمهورية الثانية

ج ـ الجمهورية الثالثة

د ـ الجمهورية الرابعة

2ـ اكد محمد على فى الكثير من المواقف ميله الى جانب الاتراك ومن أهم هذه المواقف

أ ـ مهاجمة مراكز المماليك فى القاهرة عام 1804

ب ـ رفضه للولاية التى كلفه بها زعماء الشعب

ج ـ مذبحة القلعة 1811م

د ـ حروب الشام الأولى

3- اثر انتشار التعليم الحديث فى عهد محمد على اجتماعيا فى واحدة من الاتى

أ ـ ظهور طبقة البدو كقوة اجتماعية جديدة

ب ـ تضاؤل نفوذ التجار

ج ـ تقدم الزراعة

د ـ تضاؤل نفوذ علماء الازهر

4- تتشابه اهداف محمد على فى السودان وبلاد الشام فى واحدة من الآتى

أ ـ تشييد المدن واقامة العمران

ب ـ بناء القوة العسكرية

ج ـ البحث عن الثروات

د ـ البحث عن اعداء محمد على الفارين منه

5- استطاع سعيد باشا تحقيق مزايا متعددة من اصلاحاته الزراعية والعسكرية من اهمها

أ ـ مقاومة التدخل الاجنبى فى مصر

ب ـ تحقيق الاستقلال عن الدولة العثمانية

ج ـ اقامة العدالة الاجتماعية

د ـ استكمال مسيرة محمد على الاصلاحية

6- اذا رأيت الوحش يدافع عن الفريسة فلا تظن انه اصبح ملاكا.. تنطبق المقولة السابقة على احد المواقف التاريخية الآتية

أ ـ مساندة فرنسا لمحمد على اثناء التكتل الأوروبى ضده

ب ـ مساندة فرنسا لمصطفى كامل

ج ـ رفض قنصلا انجلترا وفرنسا لاستمرار وزارة شريف

د ـ رفض انجلترا وفرنسا سحب الامتيازات الخديوية من توفيق

7- اكثر القرارات التى كان لها اثر سلبى على التعليم فى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر

أ ـ قانون المقابلة

ب ـ قانون التصفية

ج ـ فرمان اغسطس 1879م

د ـ الفرمان الشامل 1873م

8- تمثلت الرعونة السياسية للوطنيين المصريين فى احد المواقف الاتية

أ ـ رفض العرابيين لدستور شريف باشا

ب ـ مطالبة الضباط العرابيين بمطالب فئوية

ج ـ مقاطعة المصريين للجنة ملنر

د ـ الموافقة على معاهدة 1936 م

9- الفئة الاجتماعية التى قامت بمساندة الاحتلال البريطانى على مصر هى

أ ـ البدو

ب ـ التجار

ج ـ الأعيان

د ـ الصناع

10- تباينت سياسة الاحتلال البريطانى بين اثنين من حكام مصر هما

أ ـ توفيق والملك فؤاد

ب ـ توفيق وعباس حلمى الثانى

ج ـ فؤاد وعباس حلمى الثانى

د ـ حسين كامل وعباس حلمى الثانى

11 يتضح من خلال دراستك للأحداث التى واكبت ميثاق النزاهة واحدة من الآتى

أ ـ انهيار مكانة الحاكم الشرعى لمصر

ب ـ ضعف موقف فرنسا أمام انجلترا

ج ـ تمسك انجلترا باحقيتها فى احتلال مصر

د ـ التوافق بين الدول المجتمعة

12- من أهم النتائج المعنوية التى ترتبت على هزيمة الجيش المصرى فى حرب فلسطين

أ ـ انهيار المقاومة المصرية ضد الاحتلال

ب ـ بناء تيار من الوطنيين للتصميم على تحرير فلسطين

ج ـ تعزيز روح التآلف الوطنى بين الضباط الوطنيين

د ـ فقد الضباط الوطنيين الثقة فى الجيش المصرى والملك

13ـ يمثل الحدث الموضح بالصورة (حلف بغداد) تطور الاحداث العالمية فيما بعد ثورة يوليو 1952م.. يمكن ان نستدل من الحدث على

أ ـ تغير شكل ومفهوم الاستعمار الغربى

ب ـ بداية الحرب الباردة

ج ـ انقسام العالم الى كتلتين

د ـ محاولات عودة الاستعمار العسكرى مرة اخرى الى المنطقة

14- «معاهدة العريش 1800 - مؤتمر الاستانة 1882م - الاتفاق الودى 1904» السابق احداث تاريخية تتناقض فى واحدة من الآتى

أ ـ طغيان انجلترا فيها

ب ـ مكاسب فرنسا منها

ج ـ الاماكن الاستعمارية المقصود منها

د ـ الاطراف المشاركة والمحركة للاحداث

15- ان لم تستحى فافعل ما شئت .. تنطبق هذه العبارة على احد الشخصيات الاتية

أ ـ عبد الحميد باديس

ب ـ مصالى الحاج

ج ـ عباس فرحات

د ـ عباس حلمى الثانى

16ـ يتشابه الدور الذى لعبه مصطفى النحاس اثناء الحرب العالمية الثانية مع دور

أ ـ عمر المختار

ب ـ شكرى القوتلى

ج ـ عباس حلمى الثانى

د ـ السلطان محمد الخامس

17- يتضح من خلال دراستك لمراسلات الحسين ـ مكماهون

أ ـ التلاحم العربى فى مواجهة الصحوة التركية

ب ـ المواقف الوطنية المشرفة للزعماء العرب فى هذا الوقت

ج ـ الطموح السلطوى فى مقابل الشراسة الاستعمارية

د ـ الانقسام المذهبى

18- تشابهت المعوقات التى وقفت امام الحركات الوطنية فى كل من مصر والعراق فى واحدة من الاتى

أ ـ الصراع الحزبى

ب ـ الصراعات الطائفية

ج ـ قوة نفوذ القبائل والعشائر

د ـ الانقلابات العسكرية

19- تشابه الموقف العربى تجاه احد هذين الحدثين

أ ـ الثورة العربية وتصريح بلفور

ب ـ بروتوكول الاسكندرية وتصريح بايدن

ج ـ تصريح بلفور والكتاب الابيض الاول

د ـ اعلان الجهاد المقدس من قبل تركيا وتصريح بايدن

20- نستدل من مساندة الغرب لفكرة اقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين على

أ ـ توحيد القومية العرقية والدينية فى الغرب

ب ـ ايجاد ممثل دائم لهم فى الشرق الأوسط

ج ـ مكافأة الغرب لليهود

د ـ ايجاد الانقسام بين الدول العربية

21ـ امامك خريطة احد الاحداث الهامة للمنطقة العربية نستدل من هذا الحدث على

أ ـ فشل أحد أشكال الوحدة العربية فى مواجهة الخطر الصهيونى

ب ـ نجاح الجيوش العربية فى تحريك القضية الفلسطينية

ج ـ نجاح المخطط الاسرائيلى فى مشروع الدولتين

د ـ تأكيد قرارات الأمم المتحدة السابقة

22- احد الاختيارات الاتية تؤكد نجاح صاحب الصورة فى المهمة التى اسندت اليه فى حرب اكتوبر

أ ـ عبور المدرعات المصرية قناة السويس بسهولة

ب ـ تدمير مراكز القيادة للعدو

ج ـ تحطيم خط بارليف فى ست ساعات

د ـ حدوث زلزال مدوى لاسرائيل اربك كل حساباتها

23 - من الدروس المستفادة من حرب اكتوبر فقدان القوات الاسرائيلية لخفة الحركة والقدرة على المناورة وقد قام احد الاسلحة الرئيسية فى القوات المسلحة المصرية بتحقيق هذا الهدف هو

أ ـ سلاح المدفعية ب ـ سلاح الدفاع الجوى

ج ـ سلاح الطيران د ـ سلاح المشاة

24- «ما لا يدرك كله لا يترك كله» تنطبق هذه المقولة على احد الاحداث التاريخية الآتية

أ ـ معاهدة السلام بين مصر واسرائيل 1979م

ب ـ مباحثات اوسلو 1993م

ج ـ موافقة مصر على قرار مجلس الامن رقم 424

د ـ مؤتمر كامب ديفيد 1978م

25- تشابهت الفترة التى سبقت ثورة 23 يوليو 1952م مع الفترة التى تلت تنحى الرئيس حسنى مبارك فى ثورة 25 يناير 2011م فى

أ ـ ظهور قوة الشعب فى تحريك الأحداث

ب ـ استبداد السلطة السياسية بالحكم

ج ـ تولى وزارات احزاب الاقلية الحكم

د ـ تعاقب الوزارات فى فترة زمنية قليلة

26 ـ لو استطاعت فرنسا الانتصار على انجلترا فى عقر دارها لتغيرت الاحداث التاريخية العالمية ومن اهم هذه التغيرات

أ ـ انتشرت مبادىء الثورة الفرنسية الى كل اوربا

ب ـ ابتعدت مصر مؤقتا عن التنافس الاستعمارى

ج ـ انتهاء وضع انجلترا كقوة عظمى فى اوربا

د ـ ظهور قوة عسكرية جديدة فى اوربا

27- أخطأ نابليون فى واحدة من الآتى

أ ـ انشاء مجموعة من الدواوين

ب ـ اقامة المجمع العلمى

ج ـ مجاملة الدولة العثمانية

د ـ حملته على بلاد الشام

28- ثورة القاهرة الاولى - ثورة الشعب ضد الاتراك 1804 - الثورة العرابية - ثورة 25 يناير 2011م .. الرابط المشترك بين الاحداث التاريخية السابقة

أ ـ تغير النظام السياسى القائم

ب ـ سوء الاحوال الاقتصادية

ج ـ التدخلات الخارجية

د ـ شعور الشعب المصرى بقوته فى التأثير على الاحداث

29- تعثرت حملة فريزر 1807 فى طريقها نحو القاهرة ويرجع السبب فى ذلك الى

أ ـ تبلور قوة الشعب المصرى وارتفاع روحه الوطنية

ب ـ امتلاك الشعب المصرى للاسلحة المختلفة

ج ـ مساندة الفرنسيين للشعب المصرى

د ـ تكوين محمد على لجيش منظم

30- نستدل من تطبيق محمد على لنظام الاحتكار فى الاقتصاد على

أ ـ تحقيق مكاسب كبيرة

ب ـ منافسة المنتجات الاجنبية

ج ـ توفير احتياجات الجيش المصرى

د ـ اقامة اقتصاد مصرى قوى

31ـ نستدل على تطوع الدولة العثمانية لنقل الحملة الفرنسية على نفقتها فى اتفاقية العريش على

أ ـ العلاقات القوية بينها وبين فرنسا

ب ـ استعدادها لإستعادة مناطق نفوذها

ج ـ منع التدخل البريطانى فى المنطقة

د ـ قوة الاسطول التركى

32- تشابهت ظروف مقاومة الصعيد للحملة الفرنسية مع ظروف عدم تصدى انجلترا لمحاولات فرنسا فى ضربها فى عقر دارها فى

أ ـ العوامل البشرية

ب ـ الدعم الخارجى

ج ـ القوة الحربية

د ـ الطبيعة الجغرافية

33- لم تكن حركة على بك الكبير هى اخر حركات التمرد ضد الحكم العثمانى بل تبعتها حركات أخرى واجهها العثمانيون بطرق اخرى وترتب عليها

أ ـ انتهاء النفوذ العثمانى فى كثير من المناطق

ب ـ ظهور الرابطة العربية فى مواجهة الرابطة العثمانية

ج ـ احكام السيطرة على جميع اركان الامبراطورية العثمانية

د ـ بداية موجة من التدخلات الأجنبية

34ـ استعانت انجلترا وفرنسا بالسلطان العثمانى لتحجيم صاحب الصورة بسبب توسعاته الخارجية ولم تفعل ذلك مع محمد على بسبب

أ ـ اختلاف توجه محمد على فى حروبه

ب ـ الخلاف بين انجلترا وفرنسا والسلطان

ج ـ انفصال محمد على عن السلطان العثمانى

د ـ العلاقة الطيبة بين اسماعيل والسلطان

35ـ توافقت رغبة الخديوى توفيق مع رغبة شريف باشا لكن اختلفت فى النية والمقصد خلال احد الاحداث الاتية

أ ـ اعداد الدستور

ب ـ المذكرة المشتركة الأولى

ج ـ نقل بعض وحدات وكتائب الجيش

د ـ انشاء مجلس النواب

36- امامك خريطتان الاولى توضح خط سير الحملة الفرنسية الى مصر والثانية توضح خط سير الاحتلال البريطانى على مصر .. اختلاف خط السير فى الصورة الثانية عن الاولى يرجع سببه الى

 

أ ـ عدم امتلاك مصر لقوة عسكرية وطنية

ب ـ اختلاف الظروف الجغرافية والعسكرية

ج ـ شدة المقاومة الشعبية

د ـ اختلاف الظروف الدولية الخارجية

37ـ اثبتت الأحداث أن انجلترا ادارت ملف العداء مع فرنسا عندما احتلت مصر بحرفية شديدة عكس ما فعلته فرنسا عند احتلالها لمصر والدليل على ذلك

أ ـ الغاء الادارات ذات الصبغة الدولية فى مصر

ب ـ التغيير فى نصوص ميثاق النزاهة

ج ـ عقد الاتفاق الودى 1904

د ـ القضاء على الاسطول الفرنسى

38- توافقت سياسة صاحب الصورة فى الكفاح الوطنى مع أفكار

أ ـ جريدة الوفد

ب ـ جريدة المؤيد

ج ـ جمعية الانتقام

د ـ جمعية مصر الفتاة

39- تحولت التوكيلات التى منحتها الأمة لسعد زغلول عام 1919م الى واقع عملى تجسد فى

أ ـ الوحدة الوطنية

ب ـ المقاومة السلبية

ج ـ مقاطعة لجنة ملنر

دـ وزارة يناير 1924

40- بدراسة بنود معاهدة 1936 م يمكن ان نستنتج الاتى

أ ـ اعادة انتشار القوات الانجليزية

ب ـ اصبحت مصر دولة مستقلة استقلالاً كاملا

ج ـ سيطرة الادارة المصرية على وادى النيل

د ـ ابتداء الفترة الليبرالية

41ـ يتشابه كل من مراد بك فى مصر مع الأمير عبد القادر الجزائرى فى واحدة من الاتى .........

أ ـ نبل الهدف فى المقاومة

ب ـ استغلال الظروف الجغرافية فى مقاومة المحتل

ج ـ التفاف الشعب حوله

د ـ التحالف مع القوى الخارجية

42ـ «اذا لم يحقق لك احد كرامتك فابحث عنها بين الركام» تنطبق المقولة السابقة على احد الاحداث التاريخية الآتية

أ ـ اتفاقية دى ميشيل 1834م

ب ـ احتلال انجلترا لمصر 1882م

ج ـ احتلال ايطاليا لليبيا 1911م

د ـ احتلال فرنسا للجزائر 1830 م

43- امامك خريطة للتقسيم الذى تم حسب اتفاقية «سايكس بيكو» 1916 م بعد دراسة نصوص الاتفاقية يمكن ان نستدل على

أ ـ التأثر باحداث الحرب العالمية الأولى

ب ـ الوقوف الى جانب الدولة العثمانية

ج ـ تقدير دور العرب والشريف حسين

د ـ تجسيد صريح لسياسة الخداع الاستعمارية

44- الحدث التاريخى الذى مكن اليهود من استكمال اقامة وطنهم القومى فى فلسطين هو

أ ـ اللجنة الانجليزية الأمريكية 1946م

ب ـ الكتاب الأبيض الثالث 1939م

ج ـ مؤتمر بلتيمور

د ـ قرار تقسيم الامم المتحدة 1947م

45- جاء الحدث الموضح بالصورة نتيجة مجهودات

أ ـ المشير محمد عبد الغنى الجمسي

ب ـ الفريق سعد الدين الشاذلى

ج ـ المشير احمد اسماعيل

د ـ الفريق عبد المنعم رياض

46- يتمثل القاسم المشترك بين اوضاع مصر قبل ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013م فى

أ ـ رفض راس النظام السياسى التنحى

ب ـ تطبيق قانون الطوارىء

ج ـ سوء الاحوال الاجتماعية

د ـ سيطرة الحزب الواحد على السياسة فى مصر

47ـ يتضح من خلال تحليلك لبنود اتفاقية لندن 1840م

أ ـ اتساع الخلاف بين الدول الأوربية حول الشرق الأوسط

ب ـ تكالب الدول الأوربية على تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية

ج ـ اختلاط أهداف الاتفاقية ما بين الأمور السياسية والاقتصادية

د ـ تطابق وجهة النظر الأوربية تجاه محمد على

48- أهم ما افتقدته الدولة العثمانية فى الدفاع عن دول شمال أفريقيا ضد الاستعمار الأوربى ...

أ ـ عدم السيطرة الكاملة على هذه الدول

ب ـ الدخول فى التحالفات الدولية

ج ـ التنسيق مع الجبهات الداخلية لهذه الدول

د ـ الدخول فى مفاوضات مع القوى الاستعمارية

49ـ تم الوثوب على بند ترتيب نظام الحكم فى مصر بناء على بنود اتفاقية لندن 1840م من خلال

أ ـ فرمان 1872م

ب ـ فرمان 1841م

ج ـ الفرمان الشامل 1873م

د ـ فرمان 1866م

50- يتمثل القاسم المشترك بين سياسة الدولة العثمانية فى مصر وسياسة الحملة الفرنسية فى

أ ـ استخدام العلماء ورجال الدين كوسيط شعبى

ب ـ اقامة المجالس الشعبية والدواوين

ج ـ الاهتمام بالتقرب من الشعب المصرى وكسب وده

د ـ الموقف من المماليك

51ـ اختلفت مقاومة المصريين للاحتلال العثمانى عن مقاومتهم للحملة الفرنسية ويرجع السبب فى ذلك الى

أ ـ النزعة الدينية

ب ـ النزعة القومية

ج ـ استفزاز الفرنسيين لمشاعر المصريين

د ـ فرض الفرنسيين الضرائب الباهظة على المصريين

52ـ التحركات الدبلوماسية لمصر لإنسحاب اسرائيل من سيناء قبل اندلاع الحرب مباشرة يمكن تضمينها الى احد الخطط الاتية

أ ـ خطة المآذن العالية

ب ـ كشكول الجمسي

ج ـ خطة الخداع

د ـ التخطيط والتنسيق المشترك

53- الصورة التى أمامك لابن الخديوى اسماعيل يمكن وصف صاحب الصورة بأحد الأوصاف الآتية

أ ـ أكمل سياسة أبيه الداخلية

ب ـ تطلع الى نيل رضا ممثلين الدول الاجنبية

ج ـ دخل فى صراع مع الدولة العثمانية

د ـ وقف بجانب الحركة الوطنية وافادهم كثيرا

54- اتضح من الأيام الأولى للحملة الفرنسية

أ ـ معاداة الشعب المصرى من قبل قادة الحملة

ب ـ قطع الصلات التى تربط بين مصر والدولة العثمانية

ج ـ التصميم على القضاء على المماليك

د ـ التناقض بين أقوال قادة الحملة وأفعالهم

55- «لا تحلموا بعالم سعيد فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد» تنطبق هذه العبارة على احد الشخصيات الآتية

أ ـ توفيق باشا وعباس حلمى الثانى

ب ـ محمد على وابراهيم باشا

ج ـ الملك فؤاد والملك فاروق

د ـ الخديوى اسماعيل وتوفيق باشا

56- جاء الحدث الموضح بالصورة التى أمامك بنتيجة واحدة من الآتى

أ ـ قيام الحرب العالمية الاولى

ب ـ تعرض دولة عربية للاحتلال الاجنبى

ج ـ انضمام الدولة العثمانية للحلفاء فى الحرب

د ـ قيام الثورة البلشيفية فى روسيا

57- الدارس لنصوص قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967م يجده

أ ـ يجامل العرب على حساب اسرائيل

ب ـ تنفيذه يحل القضية من جذورها

ج ـ مجاملا اسرائيل ولا يوجد آليات لتنفيذه

د ـ متحاملا على العرب

58- العامل المشترك بين محاولة تقليص حكم محمد على ومحاولة اقصاء اسماعيل من الحكم تتمثل فى

أ ـ التوسعات الخارجية

ب ـ الديون والأحوال المالية

ج ـ الاصلاحات الداخلية

د ـ محاولة الانفصال عن الدولة العثمانية

59- كان العامل المباشر لتبنى بريطانيا الدعوة لقيام الثورة العربية 1916م يتمثل فى

أ ـ تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو

ب ـ تقليم اظافر تركيا وخلق عدو لها

ج ـ ضمان مساندة العرب للحلفاء فى الحرب

د ـ القضاء على الدولة العثمانية

60- يستدل من تأجيل قيام ثورة 23 يوليو لأكثر من مرة على

أ ـ الخوف من تداعى الأحداث

ب ـ الخوف من فشل الثورة

ج ـ تغير الأوضاع السياسية سريعا

د ـ الحكم المطلق للملك وحكومات الأقليات

61- «يوما ما ستدرك أن أقسى ما مررت به كان خيرا عظيما جعلك أقوى مما كنت عليه» الحدث التاريخى الذى ينطبق على هذه العبارة

أ ـ نفى عمر مكرم الى دمياط

ب ـ اعدام السيد محمد كريم من قبل الفرنسيين

ج ـ تنحى الرئيس محمد حسنى مبارك عن الحكم

د ـ نفى سعد زغلول الى جزيرة مالطة

62- «الصدمات نوعان واحدة تفتح الرأس وواحدة تفتح العقل» على أى من المواقف التاريخية الآتية تنطبق هذه العبارة

أ ـ وقوف مصر بجانب الحلفاء فى الحربين العالميتين

ب ـ موقف الشريف حسين من اتفاقية سايكس بيكو

ج ـ ثورات المصريين ضد الحملة الفرنسية

د ـ حادثة 4 فبراير 1942م

63- من أهم النتائج التى ترتبت على هذه الموقعة

أ ـ التأثير على التجارة الداخلية لمصر

ب ـ التأثير على استمرار الوجود الفرنسى فى مصر

ج ـ تشجيع المصريين على الثورات

د ـ تحالف الانجليز والاتراك

64- بالمقارنة بين مشروع بيل لتقسيم فلسطين ومشروع الامم المتحدة للتقسيم نستدل على

أ ـ تضيع الحقوق الفلسطينية مع مرور الزمن

ب ـ اخطأ العرب خطأ تاريخيا تجاه التقسيم

ج ـ لا يمكن الاعتماد على المنظمات الدولية

د ـ تقاعس الدول العربية تجاه هذه المشاريع نشأ الكثير من المشكلات

 

نموذج الإجابة:

1- د2- ا3- د4- ب5- ج6- د7- ب8- ا9- ج10-ب11- ا12-ج13-ا14-ب15-ج16-د17-ج18-ا19-د20-ا21-ا22-د23-ب24-ا25-د26-ب27-ج28-ب29-ا30-ب31-ب32-د33-ب34-ا35-ج36-ب37-ج38-ب39-د40-ا41-ب42-ج43-د44-ج45-ب46-د47- ج48-ب49-د50-ا51-ا52-ج53-ب54-د55-ج56-ب57-ج58-ا59-ب60-ج61-د62-ا63-ب64-ا

اقرأ المزيد:

«أزهرية المنوفية»: لم نرصد مخالفات في امتحان التاريخ للشهادة الثانوية

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التاريخ اليوم

توزيع منهج التاريخ على أسئلة امتحان الصف الثالث الثانوي 2024.. ذاكر بتركيز

مواصفات امتحان التاريخ للصفين الأول والتاني الثانوي.. عدم إدراج موضوعات الاطلاع
بقلم توفيق شعبان