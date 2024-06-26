«المختصر.. المفيد».. «الوطن» تواصل المراجعات النهائية للثانوية العامة «مادة التاريخ»
كتب:
توفيق شعبان
08:15 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
المراجعة النهائية لمادة التاريخ
«الوطن» تواصل المراجعات النهائية للثانوية العامة «مادة التاريخ»:
1ـ جاء العدوان الثلاثي علي مصر 1956 في عهد الجمهورية
أ ـ الجمهورية الاولى
ب ـ الجمهورية الثانية
ج ـ الجمهورية الثالثة
د ـ الجمهورية الرابعة
2ـ اكد محمد على فى الكثير من المواقف ميله الى جانب الاتراك ومن أهم هذه المواقف
أ ـ مهاجمة مراكز المماليك فى القاهرة عام 1804
ب ـ رفضه للولاية التى كلفه بها زعماء الشعب
ج ـ مذبحة القلعة 1811م
د ـ حروب الشام الأولى
3- اثر انتشار التعليم الحديث فى عهد محمد على اجتماعيا فى واحدة من الاتى
أ ـ ظهور طبقة البدو كقوة اجتماعية جديدة
ب ـ تضاؤل نفوذ التجار
ج ـ تقدم الزراعة
د ـ تضاؤل نفوذ علماء الازهر
4- تتشابه اهداف محمد على فى السودان وبلاد الشام فى واحدة من الآتى
أ ـ تشييد المدن واقامة العمران
ب ـ بناء القوة العسكرية
ج ـ البحث عن الثروات
د ـ البحث عن اعداء محمد على الفارين منه
5- استطاع سعيد باشا تحقيق مزايا متعددة من اصلاحاته الزراعية والعسكرية من اهمها
أ ـ مقاومة التدخل الاجنبى فى مصر
ب ـ تحقيق الاستقلال عن الدولة العثمانية
ج ـ اقامة العدالة الاجتماعية
د ـ استكمال مسيرة محمد على الاصلاحية
6- اذا رأيت الوحش يدافع عن الفريسة فلا تظن انه اصبح ملاكا.. تنطبق المقولة السابقة على احد المواقف التاريخية الآتية
أ ـ مساندة فرنسا لمحمد على اثناء التكتل الأوروبى ضده
ب ـ مساندة فرنسا لمصطفى كامل
ج ـ رفض قنصلا انجلترا وفرنسا لاستمرار وزارة شريف
د ـ رفض انجلترا وفرنسا سحب الامتيازات الخديوية من توفيق
7- اكثر القرارات التى كان لها اثر سلبى على التعليم فى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر
أ ـ قانون المقابلة
ب ـ قانون التصفية
ج ـ فرمان اغسطس 1879م
د ـ الفرمان الشامل 1873م
8- تمثلت الرعونة السياسية للوطنيين المصريين فى احد المواقف الاتية
أ ـ رفض العرابيين لدستور شريف باشا
ب ـ مطالبة الضباط العرابيين بمطالب فئوية
ج ـ مقاطعة المصريين للجنة ملنر
د ـ الموافقة على معاهدة 1936 م
9- الفئة الاجتماعية التى قامت بمساندة الاحتلال البريطانى على مصر هى
أ ـ البدو
ب ـ التجار
ج ـ الأعيان
د ـ الصناع
10- تباينت سياسة الاحتلال البريطانى بين اثنين من حكام مصر هما
أ ـ توفيق والملك فؤاد
ب ـ توفيق وعباس حلمى الثانى
ج ـ فؤاد وعباس حلمى الثانى
د ـ حسين كامل وعباس حلمى الثانى
11 يتضح من خلال دراستك للأحداث التى واكبت ميثاق النزاهة واحدة من الآتى
أ ـ انهيار مكانة الحاكم الشرعى لمصر
ب ـ ضعف موقف فرنسا أمام انجلترا
ج ـ تمسك انجلترا باحقيتها فى احتلال مصر
د ـ التوافق بين الدول المجتمعة
12- من أهم النتائج المعنوية التى ترتبت على هزيمة الجيش المصرى فى حرب فلسطين
أ ـ انهيار المقاومة المصرية ضد الاحتلال
ب ـ بناء تيار من الوطنيين للتصميم على تحرير فلسطين
ج ـ تعزيز روح التآلف الوطنى بين الضباط الوطنيين
د ـ فقد الضباط الوطنيين الثقة فى الجيش المصرى والملك
13ـ يمثل الحدث الموضح بالصورة (حلف بغداد) تطور الاحداث العالمية فيما بعد ثورة يوليو 1952م.. يمكن ان نستدل من الحدث على
أ ـ تغير شكل ومفهوم الاستعمار الغربى
ب ـ بداية الحرب الباردة
ج ـ انقسام العالم الى كتلتين
د ـ محاولات عودة الاستعمار العسكرى مرة اخرى الى المنطقة
14- «معاهدة العريش 1800 - مؤتمر الاستانة 1882م - الاتفاق الودى 1904» السابق احداث تاريخية تتناقض فى واحدة من الآتى
أ ـ طغيان انجلترا فيها
ب ـ مكاسب فرنسا منها
ج ـ الاماكن الاستعمارية المقصود منها
د ـ الاطراف المشاركة والمحركة للاحداث
15- ان لم تستحى فافعل ما شئت .. تنطبق هذه العبارة على احد الشخصيات الاتية
أ ـ عبد الحميد باديس
ب ـ مصالى الحاج
ج ـ عباس فرحات
د ـ عباس حلمى الثانى
16ـ يتشابه الدور الذى لعبه مصطفى النحاس اثناء الحرب العالمية الثانية مع دور
أ ـ عمر المختار
ب ـ شكرى القوتلى
ج ـ عباس حلمى الثانى
د ـ السلطان محمد الخامس
17- يتضح من خلال دراستك لمراسلات الحسين ـ مكماهون
أ ـ التلاحم العربى فى مواجهة الصحوة التركية
ب ـ المواقف الوطنية المشرفة للزعماء العرب فى هذا الوقت
ج ـ الطموح السلطوى فى مقابل الشراسة الاستعمارية
د ـ الانقسام المذهبى
18- تشابهت المعوقات التى وقفت امام الحركات الوطنية فى كل من مصر والعراق فى واحدة من الاتى
أ ـ الصراع الحزبى
ب ـ الصراعات الطائفية
ج ـ قوة نفوذ القبائل والعشائر
د ـ الانقلابات العسكرية
19- تشابه الموقف العربى تجاه احد هذين الحدثين
أ ـ الثورة العربية وتصريح بلفور
ب ـ بروتوكول الاسكندرية وتصريح بايدن
ج ـ تصريح بلفور والكتاب الابيض الاول
د ـ اعلان الجهاد المقدس من قبل تركيا وتصريح بايدن
20- نستدل من مساندة الغرب لفكرة اقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين على
أ ـ توحيد القومية العرقية والدينية فى الغرب
ب ـ ايجاد ممثل دائم لهم فى الشرق الأوسط
ج ـ مكافأة الغرب لليهود
د ـ ايجاد الانقسام بين الدول العربية
21ـ امامك خريطة احد الاحداث الهامة للمنطقة العربية نستدل من هذا الحدث على
أ ـ فشل أحد أشكال الوحدة العربية فى مواجهة الخطر الصهيونى
ب ـ نجاح الجيوش العربية فى تحريك القضية الفلسطينية
ج ـ نجاح المخطط الاسرائيلى فى مشروع الدولتين
د ـ تأكيد قرارات الأمم المتحدة السابقة
22- احد الاختيارات الاتية تؤكد نجاح صاحب الصورة فى المهمة التى اسندت اليه فى حرب اكتوبر
أ ـ عبور المدرعات المصرية قناة السويس بسهولة
ب ـ تدمير مراكز القيادة للعدو
ج ـ تحطيم خط بارليف فى ست ساعات
د ـ حدوث زلزال مدوى لاسرائيل اربك كل حساباتها
23 - من الدروس المستفادة من حرب اكتوبر فقدان القوات الاسرائيلية لخفة الحركة والقدرة على المناورة وقد قام احد الاسلحة الرئيسية فى القوات المسلحة المصرية بتحقيق هذا الهدف هو
أ ـ سلاح المدفعية ب ـ سلاح الدفاع الجوى
ج ـ سلاح الطيران د ـ سلاح المشاة
24- «ما لا يدرك كله لا يترك كله» تنطبق هذه المقولة على احد الاحداث التاريخية الآتية
أ ـ معاهدة السلام بين مصر واسرائيل 1979م
ب ـ مباحثات اوسلو 1993م
ج ـ موافقة مصر على قرار مجلس الامن رقم 424
د ـ مؤتمر كامب ديفيد 1978م
25- تشابهت الفترة التى سبقت ثورة 23 يوليو 1952م مع الفترة التى تلت تنحى الرئيس حسنى مبارك فى ثورة 25 يناير 2011م فى
أ ـ ظهور قوة الشعب فى تحريك الأحداث
ب ـ استبداد السلطة السياسية بالحكم
ج ـ تولى وزارات احزاب الاقلية الحكم
د ـ تعاقب الوزارات فى فترة زمنية قليلة
26 ـ لو استطاعت فرنسا الانتصار على انجلترا فى عقر دارها لتغيرت الاحداث التاريخية العالمية ومن اهم هذه التغيرات
أ ـ انتشرت مبادىء الثورة الفرنسية الى كل اوربا
ب ـ ابتعدت مصر مؤقتا عن التنافس الاستعمارى
ج ـ انتهاء وضع انجلترا كقوة عظمى فى اوربا
د ـ ظهور قوة عسكرية جديدة فى اوربا
27- أخطأ نابليون فى واحدة من الآتى
أ ـ انشاء مجموعة من الدواوين
ب ـ اقامة المجمع العلمى
ج ـ مجاملة الدولة العثمانية
د ـ حملته على بلاد الشام
28- ثورة القاهرة الاولى - ثورة الشعب ضد الاتراك 1804 - الثورة العرابية - ثورة 25 يناير 2011م .. الرابط المشترك بين الاحداث التاريخية السابقة
أ ـ تغير النظام السياسى القائم
ب ـ سوء الاحوال الاقتصادية
ج ـ التدخلات الخارجية
د ـ شعور الشعب المصرى بقوته فى التأثير على الاحداث
29- تعثرت حملة فريزر 1807 فى طريقها نحو القاهرة ويرجع السبب فى ذلك الى
أ ـ تبلور قوة الشعب المصرى وارتفاع روحه الوطنية
ب ـ امتلاك الشعب المصرى للاسلحة المختلفة
ج ـ مساندة الفرنسيين للشعب المصرى
د ـ تكوين محمد على لجيش منظم
30- نستدل من تطبيق محمد على لنظام الاحتكار فى الاقتصاد على
أ ـ تحقيق مكاسب كبيرة
ب ـ منافسة المنتجات الاجنبية
ج ـ توفير احتياجات الجيش المصرى
د ـ اقامة اقتصاد مصرى قوى
31ـ نستدل على تطوع الدولة العثمانية لنقل الحملة الفرنسية على نفقتها فى اتفاقية العريش على
أ ـ العلاقات القوية بينها وبين فرنسا
ب ـ استعدادها لإستعادة مناطق نفوذها
ج ـ منع التدخل البريطانى فى المنطقة
د ـ قوة الاسطول التركى
32- تشابهت ظروف مقاومة الصعيد للحملة الفرنسية مع ظروف عدم تصدى انجلترا لمحاولات فرنسا فى ضربها فى عقر دارها فى
أ ـ العوامل البشرية
ب ـ الدعم الخارجى
ج ـ القوة الحربية
د ـ الطبيعة الجغرافية
33- لم تكن حركة على بك الكبير هى اخر حركات التمرد ضد الحكم العثمانى بل تبعتها حركات أخرى واجهها العثمانيون بطرق اخرى وترتب عليها
أ ـ انتهاء النفوذ العثمانى فى كثير من المناطق
ب ـ ظهور الرابطة العربية فى مواجهة الرابطة العثمانية
ج ـ احكام السيطرة على جميع اركان الامبراطورية العثمانية
د ـ بداية موجة من التدخلات الأجنبية
34ـ استعانت انجلترا وفرنسا بالسلطان العثمانى لتحجيم صاحب الصورة بسبب توسعاته الخارجية ولم تفعل ذلك مع محمد على بسبب
أ ـ اختلاف توجه محمد على فى حروبه
ب ـ الخلاف بين انجلترا وفرنسا والسلطان
ج ـ انفصال محمد على عن السلطان العثمانى
د ـ العلاقة الطيبة بين اسماعيل والسلطان
35ـ توافقت رغبة الخديوى توفيق مع رغبة شريف باشا لكن اختلفت فى النية والمقصد خلال احد الاحداث الاتية
أ ـ اعداد الدستور
ب ـ المذكرة المشتركة الأولى
ج ـ نقل بعض وحدات وكتائب الجيش
د ـ انشاء مجلس النواب
36- امامك خريطتان الاولى توضح خط سير الحملة الفرنسية الى مصر والثانية توضح خط سير الاحتلال البريطانى على مصر .. اختلاف خط السير فى الصورة الثانية عن الاولى يرجع سببه الى
أ ـ عدم امتلاك مصر لقوة عسكرية وطنية
ب ـ اختلاف الظروف الجغرافية والعسكرية
ج ـ شدة المقاومة الشعبية
د ـ اختلاف الظروف الدولية الخارجية
37ـ اثبتت الأحداث أن انجلترا ادارت ملف العداء مع فرنسا عندما احتلت مصر بحرفية شديدة عكس ما فعلته فرنسا عند احتلالها لمصر والدليل على ذلك
أ ـ الغاء الادارات ذات الصبغة الدولية فى مصر
ب ـ التغيير فى نصوص ميثاق النزاهة
ج ـ عقد الاتفاق الودى 1904
د ـ القضاء على الاسطول الفرنسى
38- توافقت سياسة صاحب الصورة فى الكفاح الوطنى مع أفكار
أ ـ جريدة الوفد
ب ـ جريدة المؤيد
ج ـ جمعية الانتقام
د ـ جمعية مصر الفتاة
39- تحولت التوكيلات التى منحتها الأمة لسعد زغلول عام 1919م الى واقع عملى تجسد فى
أ ـ الوحدة الوطنية
ب ـ المقاومة السلبية
ج ـ مقاطعة لجنة ملنر
دـ وزارة يناير 1924
40- بدراسة بنود معاهدة 1936 م يمكن ان نستنتج الاتى
أ ـ اعادة انتشار القوات الانجليزية
ب ـ اصبحت مصر دولة مستقلة استقلالاً كاملا
ج ـ سيطرة الادارة المصرية على وادى النيل
د ـ ابتداء الفترة الليبرالية
41ـ يتشابه كل من مراد بك فى مصر مع الأمير عبد القادر الجزائرى فى واحدة من الاتى .........
أ ـ نبل الهدف فى المقاومة
ب ـ استغلال الظروف الجغرافية فى مقاومة المحتل
ج ـ التفاف الشعب حوله
د ـ التحالف مع القوى الخارجية
42ـ «اذا لم يحقق لك احد كرامتك فابحث عنها بين الركام» تنطبق المقولة السابقة على احد الاحداث التاريخية الآتية
أ ـ اتفاقية دى ميشيل 1834م
ب ـ احتلال انجلترا لمصر 1882م
ج ـ احتلال ايطاليا لليبيا 1911م
د ـ احتلال فرنسا للجزائر 1830 م
43- امامك خريطة للتقسيم الذى تم حسب اتفاقية «سايكس بيكو» 1916 م بعد دراسة نصوص الاتفاقية يمكن ان نستدل على
أ ـ التأثر باحداث الحرب العالمية الأولى
ب ـ الوقوف الى جانب الدولة العثمانية
ج ـ تقدير دور العرب والشريف حسين
د ـ تجسيد صريح لسياسة الخداع الاستعمارية
44- الحدث التاريخى الذى مكن اليهود من استكمال اقامة وطنهم القومى فى فلسطين هو
أ ـ اللجنة الانجليزية الأمريكية 1946م
ب ـ الكتاب الأبيض الثالث 1939م
ج ـ مؤتمر بلتيمور
د ـ قرار تقسيم الامم المتحدة 1947م
45- جاء الحدث الموضح بالصورة نتيجة مجهودات
أ ـ المشير محمد عبد الغنى الجمسي
ب ـ الفريق سعد الدين الشاذلى
ج ـ المشير احمد اسماعيل
د ـ الفريق عبد المنعم رياض
46- يتمثل القاسم المشترك بين اوضاع مصر قبل ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013م فى
أ ـ رفض راس النظام السياسى التنحى
ب ـ تطبيق قانون الطوارىء
ج ـ سوء الاحوال الاجتماعية
د ـ سيطرة الحزب الواحد على السياسة فى مصر
47ـ يتضح من خلال تحليلك لبنود اتفاقية لندن 1840م
أ ـ اتساع الخلاف بين الدول الأوربية حول الشرق الأوسط
ب ـ تكالب الدول الأوربية على تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية
ج ـ اختلاط أهداف الاتفاقية ما بين الأمور السياسية والاقتصادية
د ـ تطابق وجهة النظر الأوربية تجاه محمد على
48- أهم ما افتقدته الدولة العثمانية فى الدفاع عن دول شمال أفريقيا ضد الاستعمار الأوربى ...
أ ـ عدم السيطرة الكاملة على هذه الدول
ب ـ الدخول فى التحالفات الدولية
ج ـ التنسيق مع الجبهات الداخلية لهذه الدول
د ـ الدخول فى مفاوضات مع القوى الاستعمارية
49ـ تم الوثوب على بند ترتيب نظام الحكم فى مصر بناء على بنود اتفاقية لندن 1840م من خلال
أ ـ فرمان 1872م
ب ـ فرمان 1841م
ج ـ الفرمان الشامل 1873م
د ـ فرمان 1866م
50- يتمثل القاسم المشترك بين سياسة الدولة العثمانية فى مصر وسياسة الحملة الفرنسية فى
أ ـ استخدام العلماء ورجال الدين كوسيط شعبى
ب ـ اقامة المجالس الشعبية والدواوين
ج ـ الاهتمام بالتقرب من الشعب المصرى وكسب وده
د ـ الموقف من المماليك
51ـ اختلفت مقاومة المصريين للاحتلال العثمانى عن مقاومتهم للحملة الفرنسية ويرجع السبب فى ذلك الى
أ ـ النزعة الدينية
ب ـ النزعة القومية
ج ـ استفزاز الفرنسيين لمشاعر المصريين
د ـ فرض الفرنسيين الضرائب الباهظة على المصريين
52ـ التحركات الدبلوماسية لمصر لإنسحاب اسرائيل من سيناء قبل اندلاع الحرب مباشرة يمكن تضمينها الى احد الخطط الاتية
أ ـ خطة المآذن العالية
ب ـ كشكول الجمسي
ج ـ خطة الخداع
د ـ التخطيط والتنسيق المشترك
53- الصورة التى أمامك لابن الخديوى اسماعيل يمكن وصف صاحب الصورة بأحد الأوصاف الآتية
أ ـ أكمل سياسة أبيه الداخلية
ب ـ تطلع الى نيل رضا ممثلين الدول الاجنبية
ج ـ دخل فى صراع مع الدولة العثمانية
د ـ وقف بجانب الحركة الوطنية وافادهم كثيرا
54- اتضح من الأيام الأولى للحملة الفرنسية
أ ـ معاداة الشعب المصرى من قبل قادة الحملة
ب ـ قطع الصلات التى تربط بين مصر والدولة العثمانية
ج ـ التصميم على القضاء على المماليك
د ـ التناقض بين أقوال قادة الحملة وأفعالهم
55- «لا تحلموا بعالم سعيد فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد» تنطبق هذه العبارة على احد الشخصيات الآتية
أ ـ توفيق باشا وعباس حلمى الثانى
ب ـ محمد على وابراهيم باشا
ج ـ الملك فؤاد والملك فاروق
د ـ الخديوى اسماعيل وتوفيق باشا
56- جاء الحدث الموضح بالصورة التى أمامك بنتيجة واحدة من الآتى
أ ـ قيام الحرب العالمية الاولى
ب ـ تعرض دولة عربية للاحتلال الاجنبى
ج ـ انضمام الدولة العثمانية للحلفاء فى الحرب
د ـ قيام الثورة البلشيفية فى روسيا
57- الدارس لنصوص قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967م يجده
أ ـ يجامل العرب على حساب اسرائيل
ب ـ تنفيذه يحل القضية من جذورها
ج ـ مجاملا اسرائيل ولا يوجد آليات لتنفيذه
د ـ متحاملا على العرب
58- العامل المشترك بين محاولة تقليص حكم محمد على ومحاولة اقصاء اسماعيل من الحكم تتمثل فى
أ ـ التوسعات الخارجية
ب ـ الديون والأحوال المالية
ج ـ الاصلاحات الداخلية
د ـ محاولة الانفصال عن الدولة العثمانية
59- كان العامل المباشر لتبنى بريطانيا الدعوة لقيام الثورة العربية 1916م يتمثل فى
أ ـ تنفيذ اتفاقية سايكس بيكو
ب ـ تقليم اظافر تركيا وخلق عدو لها
ج ـ ضمان مساندة العرب للحلفاء فى الحرب
د ـ القضاء على الدولة العثمانية
60- يستدل من تأجيل قيام ثورة 23 يوليو لأكثر من مرة على
أ ـ الخوف من تداعى الأحداث
ب ـ الخوف من فشل الثورة
ج ـ تغير الأوضاع السياسية سريعا
د ـ الحكم المطلق للملك وحكومات الأقليات
61- «يوما ما ستدرك أن أقسى ما مررت به كان خيرا عظيما جعلك أقوى مما كنت عليه» الحدث التاريخى الذى ينطبق على هذه العبارة
أ ـ نفى عمر مكرم الى دمياط
ب ـ اعدام السيد محمد كريم من قبل الفرنسيين
ج ـ تنحى الرئيس محمد حسنى مبارك عن الحكم
د ـ نفى سعد زغلول الى جزيرة مالطة
62- «الصدمات نوعان واحدة تفتح الرأس وواحدة تفتح العقل» على أى من المواقف التاريخية الآتية تنطبق هذه العبارة
أ ـ وقوف مصر بجانب الحلفاء فى الحربين العالميتين
ب ـ موقف الشريف حسين من اتفاقية سايكس بيكو
ج ـ ثورات المصريين ضد الحملة الفرنسية
د ـ حادثة 4 فبراير 1942م
63- من أهم النتائج التى ترتبت على هذه الموقعة
أ ـ التأثير على التجارة الداخلية لمصر
ب ـ التأثير على استمرار الوجود الفرنسى فى مصر
ج ـ تشجيع المصريين على الثورات
د ـ تحالف الانجليز والاتراك
64- بالمقارنة بين مشروع بيل لتقسيم فلسطين ومشروع الامم المتحدة للتقسيم نستدل على
أ ـ تضيع الحقوق الفلسطينية مع مرور الزمن
ب ـ اخطأ العرب خطأ تاريخيا تجاه التقسيم
ج ـ لا يمكن الاعتماد على المنظمات الدولية
د ـ تقاعس الدول العربية تجاه هذه المشاريع نشأ الكثير من المشكلات
نموذج الإجابة:
1- د2- ا3- د4- ب5- ج6- د7- ب8- ا9- ج10-ب11- ا12-ج13-ا14-ب15-ج16-د17-ج18-ا19-د20-ا21-ا22-د23-ب24-ا25-د26-ب27-ج28-ب29-ا30-ب31-ب32-د33-ب34-ا35-ج36-ب37-ج38-ب39-د40-ا41-ب42-ج43-د44-ج45-ب46-د47- ج48-ب49-د50-ا51-ا52-ج53-ب54-د55-ج56-ب57-ج58-ا59-ب60-ج61-د62-ا63-ب64-ا