توزيع منهج التاريخ على أسئلة امتحان الصف الثالث الثانوي 2024.. ذاكر بتركيز

ينطلق مارثون إمتحانات الثانوية العامة الشهر المقبل؛ وفي الـ29 من يونيو تحديدًا يحل امتحان مادة التاريخ، لذا يقدم مدرس التاريخ محمد العرباوي توزيع منهج التاريخ للصف الثالث الثانوي 2024؛ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، يشرح فيها الأسئلة الصعبة والسهلة وتوزيع الدرجات لكل سؤال.

توزيع منهج التاريخ للصف الثالث الثانوي 2024

يقول «العرباوي» إن توزيع منهج التاريخ للصف الثالث الثانوي عبارة عن 29 درسًا، الجزء الأول عن أحوال مصر قبل وفترة الحملة الفرنسية والحكم العثماني، والجزء الثاني يحكي عن الفترة ما بعد الحملة الفرنسية والصراعات التي استمرت حتى فترة محمد علي؛ الذي أقام دولة قوية من 1805 إلى 1840.

وأشار إلى أن الفترة ما بعد 1840 حدث انهيار للاقتصاد المصري، ثم جاء الخديوي إسماعيل، وشهدت البلاد نهضة وتطور.

ما بعد الخديوي إسماعيل عصر الأحفاد الذي شهد بحسب «العرباوي» فترة تدخلات أجنبية وضعف مصر حتى الاحتلال الإنجليزي، موضحًا: «الفترة كلها كانت 74 سنة خرج الإنجليز عام 1956؛ بعد ثورة يوليو 52 وبالتدريج تعود مصر للساحة الإقليمية ومكانة كبيرة».

توزيع أسئلة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2024

وأسئلة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2024 موزعة كالتالي: