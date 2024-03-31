مواصفات امتحان التاريخ للصفين الأول والتاني الثانوي.. عدم إدراج موضوعات الاطلاع

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة التاريخ الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي «عام - منازل - مسجونين - نزلاء مستشفى 75375»، مؤكّدة أنَّه ينبغي أن يكون امتحان مادة التاريخ للصفوف الأول والثاني الثانوي وسيلة لقياس مدى تقدم الطلاب.

مواصفات امتحان مادة التاريخ

وأوضح المركز القومي للامتحانات الضوابط العامة للورقة الامتحانية التربوي لمادة التاريخ الفصل الدراسي الثاني وهي:-

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة تتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل الي الصعب، وتشمل على المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة- جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعية).

- إن (الأرقام - الإحصائيات - التواريخ - المعلومة الإثرائية) ليست أهدافاً اختبارية بل يمكن الاستدلال بها.

- الزمن المخصص للامتحان للصف الأول الثانوي ساعه ونصف، والصف الثاني الثانوي ساعتين ويراعى ما يستجد من قرارات خاصة.

- الزمن المخصص للامتحان ساعتان ويراعى ما يستجد من قرارات خاصة بهذه الفئة (ثانوي عام - منازل - مسجونين نزلاء مستشفى 57357 ومن في حكمهم).

يراعي في مواصفات التعليم العام وجود درجات أعمال السنه أما باقي الفئات منازل - مسجونين - نزلاء مستشفى 57357 ومن في حكمهم فلا يوجد اعمال سنه في الدرجة .

عدم إدراج موضوعات الاطلاع في أسئلة امتحان

- تتنوع الأسئلة ما بين اختيار من متعدد بنسبة 85% واسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

- يراعى عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحان الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني.

وأوضحت وزارة التعليم الشروط والمعايير الواجب توافرها في صياغة الاسئلة:-

- إلا تكون إجابة السؤال نصيا من الكتاب المدرسي المقرر.

- أن تكون الإجابة محددة وواضحة.

- الاتساق بين الدرجة المخصصة للسؤال المقالي والإجابة المطلوبة.

- يسمح للطالب بالإجابة على السؤال المقالي بأي إجابة علمية منطقية في حدود ما تمّ دراسته.

-- توجيهات المقدر الدرجات: يراعي عند إعداد محددات إجابة أسئلة الامتحان أن تشمل ما يلي: الدرجة الكلية للامتحان وتشمل النهاية الكبرى والصفري وتحديد عند مفردات كل سؤال وتحديد الدرجة الكلية لكل سؤال.

توزيع درجات امتحان التاريخ

وأوضحت وزارة التعليم، توزيع الدرجات في مادة التاريخ الصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أنَّ تكون درجة الورقة الامتحانية 16 درجة وتقسم الدرجة على 2 ، مع تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لذلك، ويراعي عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني.

وفي الصف الثاني الثانوي أن تكون درجة الورقة الامتحانية 24 درجة وتقسم الدرجة على 2، مع تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لذلك، ويراعى عدم إدراج موضوعات الاطلاع والتعلم الذاتي في أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والدور الثاني.