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إسعاد يونس تشيد بأعمال منصة WATCH IT واختيارات نشوى جاد (فيديو)

كتب:

أميرة عزالدين
05:55 ص | الخميس 27 يونيو 2024
إسعاد يونس مع محررة الوطن

إسعاد يونس مع محررة الوطن

أعربت الفنانة القديرة إسعاد يونس، عن سعادتها بالتطور الكبير الذى تشهده منصة WATCH IT، خاصة أنها صناعة وطنية، ونجحت فى تصدر قائمة المنصات العالمية من بداية أعمالها، مثل مسسلسل بالطو، على باب العمارة، حالة خاصة، وغيرها.

ماذا قالت صاحبة السعادة عن منصة WATCH IT؟

أضافت الفنانة إسعاد يونس خلال لقائها مع «الوطن»، أن توجيهات واختيارات نشوى جاد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«WATCH IT» صائبة، في ظل تحديات كثيرة، ومعادلة صعبة لإنتاج أعمال مميزة، قدمت من خلالها نجوم شباب، في ظل ميزانية معتدلة، ونجحت بها في تحقيق نسب مشاهدة عالية.

آخر أعمال منصة WATCH IT

كانت آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس عبر منصة WATCH IT، مشاركتها كـ ضيف شرف في مسلسل دواعي السفر مع الفنان أمير عيد، إذ جسدت شخصية والدته، وخطفت الأنظار اليها بقوة، ونجح المسلسل في تصدر المركز الأول في الأكثر مشاهدة عبر المنصة.

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