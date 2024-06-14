إسعاد يونس تكشف لـ«الوطن» كواليس ظهورها بالحلقة الأخيرة من دواعي السفر

كشفت منصة WATCH IT عن الحلقة الأخيرة من مسلسل دواعي السفر، وهو من إنتاجاتها الأصلية، بطولة الفنان أمير عيد، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ انطلاق عرضه عبر المنصة، واستقطاب شرائح مختلفة من الجمهور.

تفاصيل ظهور إسعاد يونس في مسلسل دواعي السفر

تضمنت الحلقة الأخيرة من مسلسل دواعي السفر ظهور الفنانة إسعاد يونس، التي أوضحت فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المسلسل يتناول عدة قضايا عصرية مهمة، مشيرة إلى أن الأحداث تضمنت تصالح أمير عيد مع والدته، وحملها اللوم في حالته النفسية الصعبة وتدمير حياته، لكنه يدرك أنه من أخطأ في حق نفسه، لافتة إلى أن ظهورها يُعد مصالحة مع أمه، في رسالة قوية للأجيال الجديدة، معربة عن استمتاعها بكواليس التصوير مع أمير عيد.

أبطال مسلسل دواعي السفر

مسلسل دواعي السفر بطولة أمير عيد، نادين، أيمن الشيوي، كامل الباشا، جلا هشام، أحمد غزي، وآخرين، من إخراج وتأليف محمد ناير.