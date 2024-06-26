بدء تسكين الباعة الجائلين في سوق سوهاج الحضاري بمصر الجديدة

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة لمتابعة عملية بدء تسكين سوق سوهاج المخصص لبيع الخضار والفاكهة بمصر الجديدة في 124 باكية، وذلك بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة.

القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أن السوق صُمم بنظام المدرجات بغرض القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين المتواجدين بالشارع وجمعهم داخل سوق حضاري في منطقة مصر الجديدة.

وبحسب نائب المحافظ، يضم السوق 124 باكية، ومكون من دورين، ويشمل دورات مياه، حيث تم تسكين دور وجاري تسكين الدور الثاني، ويستمر التسكين اليوم وغدا بحضور اللواء حسام لبيب رئيس الحي.

أنظمة مراقبة في سوق سوهاج بمصر الجديدة

وأشار نائب المحافظ، إلى تركيب أنظمة مراقبة بسوق سوهاج بمصر الجديدة، وكذلك أنظمة للحماية المدنية لحمايته من الحرائق، مشيرا إلى أن السوق سيقضي على ظاهرة الإشغالات فى الشوارع وتوفير بيئة آمنة للباعة الجائلين.

وأوضح أنه من المقرر أن يقضي سوق سوهاج بمصر الجديدة على الباعة الجائلين بالمناطق المحيطة، حيث يحيط به شوارع سوهاج، وهارون الرشيد، وإسماعيل رمزي والكهف وأبو بكر الصديق.

وذكر أن السوق أنشئ عام 1976، وكان يحتوي على 82 باكية فقط، ولم يكن مخططا، ولم يتم تطويره لأكثر من 40 سنة حتى وصل لحالة متردية إنشائيا وبيئيا، خاصة أنه محاط بمنطقة كثيفة السكان.

وأوضح «صابر»، أن خطة تطوير السوق بدأت عام 2015 ليتحول لسوق نموذجي يستوعب كل الباعة الجائلين بالشوارع المحيطة به، ويمنع التكدس المروري والإشغالات، ومن المقرر إنشاء اتحاد شاغلين للسوق للحفاظ عليه من الإهمال، وتم تدعيم السوق بمنظومة حريق لتكون إنذار مبكر حال حدوث أي حريق، كما تم نشر منظومة مراقبة لمتابعة السوق.

وأوضح نائب المحافظ، أنه تم استحداث 6 مداخل لتسهيل عملية الدخول والخروج للسوق، لافتا إلى أن السوق سيتم تدعيمه بعمال للنظافة وأفراد للأمن، بجانب إتحاد شاغلى السوق للحفاظ عليه، وأماكن مخصصة لغسيل الخضر والفاكهة مع وجود محلات لأنشطة أخرى مثل العطارة والبلاستيك، وروعي فيه أن يحقق المتطلبات البيئية والإجتماعية والإقتصادية.