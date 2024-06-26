وزيرة الثقافة تعتمد فعاليات الوزارة بمهرجان العلمين في نسخته الثانية

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العلمين 2024، الذي يتضمن أكثر من 50 فعالية تقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية طوال فترة الفعاليات.

زيادة عدد المشاركات من وزارة الثقافة في مهرجان العلمين

قالت وزيرة الثقافة، تشهد مشاركة وزارة الثقافة في النسخة الثانية من مهرجان العلمين هذا العام، زيادة عدد العروض الفنية والفعاليات الثقافية، بعد النجاح الذي حققه مهرجان العلمين العام الماضي.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن مهرجان العلمين أصبح وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة بمشاركة نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج هذا العام يتضمن مشاركة فرق الفنون الشعبية من المحافظات المصرية، التي تقدم التراث المصري الأصيل لهذه المدن والمحافظات، منها فرق: «العريش، الوادي الجديد، مطروح، الحرية بالإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان، النيل للآلات الشعبية، الأقصر»، إلى جانب فريق أوبرا عربي، وفقرات السيرك القومي.

وأضافت وزيرة الثقافة: أن هذه الدورة من المهرجان ستشهد تخصيص فعاليات مميزة للطفل، ومعرض متميز للحرف التراثية والتقليدية، كما سيشهد تقديم عروض: عرائس «الليلة الكبيرة»، والأراجوز وخيال الظل، إلى جانب حفل للفائزين والمتميزين من مسابقة «الصوت الذهبي»، وحفل موسيقي لأوركسترا بيت العود.