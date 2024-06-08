وزيرة الثقافة تكرم خالد الصاوي وضياء عبد الخالق (صور)

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، الذي يُنظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويترأسه المخرج الكبير خالد جلال، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، إن المهرجان يُمثل أحد مسارات الوزارة لاكتشاف ودعم ورعاية الموهوبين من شباب الجامعات في فنون المسرح، الذين هم أمل المستقبل، وصُناع الخيال، والذي يفتح أبوابه على للجميع.

حراك فني وثقافي في المسرح

وأكدت وزيرة الثقافة، أن المسرح المصري يشهد حراكًا فنيًا وثقافيًا، لا سيما مع تنوع الأجيال التي تُشارك في عروضه، وهو ما يتيح الفرصة للاحتكاك بين الأجيال، ووجهت وزيرة الثقافة، التحية للقائمين على المهرجان، وتمنت أن يكون خطوة جديدة في مسيرة الوزارة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين الشباب.

وقال الدكتور وليد قانوش: «أصبحت عروض مواسم المسرح الجامعي موعدًا سنويًا نحتفل فيه بحصاد عام من إبداعات المسرحيين الشباب في الجامعات، والتى أثبتت الأيام أنهم أحد أهم روافد حركة المسرح المصري».

50 عرضًا مسرحيًا يتنافسون على المشاركة في هذه الدورة

من جانبه، قال المخرج خالد جلال، تَنافس على المشاركة في هذه الدورة أكثر من 50 عرضًا مسرحيًا من مختلف جامعات مصر، ونظرًا لتميز وجودة الأعمال المتقدمة، وافقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على زيادة عدد العروض المتنافسة إلى 12 عرضًا، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الفرق، وتقدم هذه العروض على ثلاثة مسارح، هي: مسرح مركز الإبداع الفني، مسرح مركز الهناجر للفنون، مسرح الغد، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بالعروض المشاركة.

وتضمنت فعاليات حفل الافتتاح، تكريم عدد من الفنانين الذين شاركوا في عروض المسرح الجامعي: الفنان القدير خالد الصاوي، الفنان القدير ضياء عبد الخالق، المخرج محسن رزق، المخرج محمد جبر، الفنان أحمد عبد الوهاب، الفنان الدكتور فريد النقراشي، الفنان محمد أسامة، الفنان كريم عفيفي، الدكتورة عبير فوزي.

ويأتي ذلك إلى جانب تكريم لجنة مشاهدة العروض هذا العام، والتي ضمت في عضويتها كلا من: الناقدة مي سليم، الناقدة هند سلامة، الناقد باسم صادق، مقرر اللجنة منى فضل، كما قدُمت لجنة تحكيم هذا العام، والتي يترأسها الناقد الكبير عاطف النمر، وتضم في عضويتها: الفنان سامح مجاهد، الفنان محسن منصور، مهندس الديكور محمد الغرباوي، مصممة الأزياء الدكتورة مروة عودة، كما قُدم مخرجو العروض المشاركة في المسابقة.