تفاصيل وأعداد المهاجرين من إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة

ضربت الحرب الإسرائيلية على غزة فكرة البقاء في إسرائيل في مقتل، فبعد الحرب، هاجر 550 ألفا بسبب الحرب، و600 ألف هاجروا خلال الأعياد ولم يعودوا.

إلى أين يتجه الإسرائيليون المهاجرون؟

أما أبرز الوجهات فهي دول مختلفة، على رأسها البرتغال واليونان وقبرص وألمانيا الاتحادية وإسبانيا والولايات المتحدة.

إجمالي أعداد الإسرائيليين

وفقا لبيانات من المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، بلغ عدد سكان البلاد في شهر أبريل الماضي نحو 9.9 مليون نسمة، من بينهم أكثر من 2 مليون فلسطيني، و400000 فلسطيني في القدس الشرقية، إضافة إلى 20000 سوري في الجولان.

تعليق من رئيس وزراء إسرائيلي أسبق

في نفس الوقت، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، الأربعاء، الإسرائيليين إلى عدم مغادرة إسرائيل، «التي تمر بأصعب أوقاتها منذ عام 1948» الذي قال عبر منصة «إكس»: للإسرائيليين «لا تغادروا البلاد، وبالأمس أخبرتني مهندسة برمجيات لامعة (لم يسمها) أنهم سيغادرون إسرائيل إلى بلد في أوروبا قبل بداية العام الدراسي المقبل (مطلع سبتمبر القادم)، وقد جعلني هذا الأمر حزينا جدا».

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتستمر الحرب لأكثر من262 يوما على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.