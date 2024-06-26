وسط تصاعد حدة التوترات.. حيرة في إسرائيل بشأن دخول حرب شاملة على لبنان

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «وسط تصاعد حدة التوترات.. حيرة وتباين في إسرائيل حول الدخول في حرب شاملة في لبنان».

حيرة إسرائيل بشأن حرب لبنان

وذكر التقرير: «رغم التهديدات الصريحة ومصادقة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الخطط القتالية لعملية عسكرية في الجنوب اللبناني، ورغم التقارير التي أكدت بشكل كبير أن هناك حرب شاملة قريبا ستشهدها تلك المنطقة، إلا أنه من الواضح أن إسرائيل تقف على حيرة من أمرها، عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار الهجوم لعدة عوامل وتداعيات غير معروفة إلى أي مدى ستضغط على الداخل الإسرائيلي ما بين العوامل العسكرية والسياسية وعوامل أخرى يتدخل فيها كبار اللاعبين الدوليين».

مقارنة قوة حماس وحزب الله

وأضاف التقرير: «القوة العسكرية لحماس التي لا تزال تصارع الاحتلال الإسرائيلي في غزة، لا تمثل شيئا مقارنة بالقوة التي يمتلكها حزب الله في الجنوب اللبناني، حيث تذهب التقديرات إلى 150 ألف صاروخ وقذيفة، فضلا عن امتلاك طائرات مسيرة تسببت في إزعاج كبير لأنظمة الدفاع الإسرائيلي التي لا تستطيع رصدها إلا بصعوبة وبمساعدة من الطائرات الهليكوبتر».