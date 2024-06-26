أورنيلا سكر: أهداف سياسية تمنع نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله

قالت أورنيلا سكر، الباحثة السياسية، إنَّ ما يجري في الجبهة الجنوبية اللبنانية مسألة مؤلمة على مستوى الوطن، لأن جنوب لبنان لا ينفصل عن لبنان، بالتالي هذا عدوان على كامل البلاد، لكن بالمحصلة والنتيجة، يستهدف هذا العدوان خيرة شباب لبنان.

وأضافت «سكر»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاستهدافات لا تحقق نتائج بالنسبة لـ إسرائيل، لأن من مصلحتها تضخيم العدو لتحقيق أكبر قدر ممكن من جرائم الإبادة والتصفية والتطهير العرقي بحق الشعب العربي، سواء في فلسطين أو لبنان، وتصدير أزمتها الداخلية التي تعتريها، سواء الانقسامات داخل اليمين المتطرف، أو المظاهرات أو القوانين أو الفساد، وكل ذلك يعتري اليمين المتطرف وحكومة نتنياهو.

ولفتت إلى أن هذا التضخيم من العدو في الإعلام العربي أو الإسرائيلي، يخدم فقط المصلحة الإسرائيلية، وتستفيد إيران من هذا عبر تحصيل مكاسب ورفع شروط المفاوضات، وهناك أهداف سياسية تمنع نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله.