مرض حمى غرب النيل يتفشى داخل إسرائيل.. «حتى البعوض مصاب»

بعد تزايد عدد الوفيات والإصابات للمستوطنين الإسرائيليين بمرض حمى غرب النيل، خرجت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية تقول إنها تمكنت من ضبط بعوض مصاب بالمرض بالقرب من مطار بن غوريون وفي رمات غان، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ارتفاع حالات الإصابة بحمى غرب النيل

وأكّدت الصحيفة العبرية أنَّ حتى الآن توفي 3 أشخاص بسبب الفيروس في تفشي مستمر للمرض داخل إسرائيل، وسط إصابات العشرات، مما دعا الصحة الإسرائيلية تقول إنَّه «في الوقت الحالي، نطاق المرض ليس غير عادي».

ومنذ يومين، حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس غرب النيل، داعية السكان إلى اتخاذ المزيد من الاحتياطات، موضحة أنَّه منذ بداية شهر مايو الماضي، جرى تشخيص إصابة 19 شخصًا بفيروس غرب النيل، تمّ إدخال 17 منهم إلى المستشفى ووضع 3 على أجهزة التنفس الصناعي.

وينشأ مرض حمى غرب النيل من الحيوانات وينتقل أيضًا إلى الإنسان، ويسببه فيروس يوجد بشكل رئيسي في الدواجن، وينتقل إلى الإنسان والحيوانات المختلفة عن طريق لدغة البعوض المنزلي الذي يتغذى على الدواجن المصابة، بحسب «الصحة العالمية».