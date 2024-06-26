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أول قناة مصرية من نوعها.. «الوثائقية» تنتج 19 فيلما و9 سلاسل خلال 2024

كتب:

أحمد العانوسي
10:50 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
قناة الوثائقية

قناة الوثائقية

يعد قطاع الإنتاج الوثائقي وقناة الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أول قناة وثائقية مصرية، تضم مكتبة القناة أكثر من 800 فيلم وثائقي، واستنهض القطاع عددًا كبيرًا من شركات الإنتاج والترجمة والدوبلاج.

إنتاجات القطاع الوثائقي وقناة الوثائقية

ووصلت إنتاجات القناة لعام 2023، إلى 50 عملا من أفلام وسلاسل وقطع وثائقية، بينما وصلت إنتاجات عام 2024، إلى 19 فيلما وثائقيا و9 سلاسل وثائقية.

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