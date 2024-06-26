«المتحدة» نجاحات متواصلة.. 120 عملا دراميا متنوعا بمشاركة 12 ألف فنان

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر السنوات الماضية، أكثر من 120 عملا دراميا متنوعا، وشارك في تلك الأعمال المميزة أكثر من 12 ألف فنان، فيما فتح الكم الكبير من تلك الأعمال بابا لتوظيف أكثر من 23 ألف عامل.

«المتحدة» مسيرة فنية حافلة بالإنجازات

تعاونت الشركة المتحدة، عبر مسيرتها الفنية المميزة، مع أكثر من 20 شركة إنتاج مصرية، وعرضت أعمالها الفنية أكثر من 39 منصة وتليفزيون في الوطن العربي والعالم.

وطوال تلك المسيرة، قدمت الشركة المتحدة ما يقارب من 200 وجه فني جديد في مجال التمثيل، و70 موهبة في مجال الإخراج والتصوير والتأليف.

الاعتماد على أحدث وسائل وتقنيات الإنتاج

واعتمدت «المتحدة» في إنتاج أعمالها الفنية سواء الدرامية والسينمائية على أحدث وسائل وتقنيات الإنتاج، وقدمت العديد من الأعمال التاريخية المميزة جيدة الصنع وفائقة الصورة والإنتاج.