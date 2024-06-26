الشركة المتحدة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، في جميع المقرات التابعة لها، من استديوهات ومكاتب إدارية، إيمانا بدورها الوطني، في المساهمة بجزء بسيط لتجاوز أي تحديات تواجه الدولة المصرية.

وتؤكد الشركة المتحدة التزامها منذ عدة سنوات، بالترشيد واتباع معايير الاستدامة، والحفاظ على البيئة في التشغيل والإنتاج، حفاظا على الموارد الوطنية المستخدمة في توليد الطاقة واستهلاكها.