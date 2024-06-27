هل الدعاء المستمر للمتوفى يغني عن زيارة القبر؟.. «الإفتاء» تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل «هل الدعاء المستمر للمتوفى يغني عن زيارة القبر؟»، إذ قد ينشغل بعض الناس عن زيارة المقابر أو لا يستطيعون الذهاب هناك لأسباب أخرى، لذا يلجأون إلى الإكثار من ترديد الدعاء للمتوفى دون معرفة حكم ذلك الأمر، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

هل الدعاء المستمر للمتوفى يغني عن زيارة القبر؟

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل «هل الدعاء المستمر للمتوفى يغني عن زيارة القبر؟»، بالقول إن الدعاء يصل إلى المتوفى وثوابه كبير، ويغني عن الزيارة التي لم يتمكن الشخص منها.

وأضاف «عبدالسميع» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أنه إذا كان الشخص قادرا على زيارة قبر المتوفى يكون ذلك الأمر مستحبا.