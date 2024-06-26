هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

قضية طلاق الزوجين بثلاث طلقات أمر يشغل بال بعض الأشخاص، وهل وقوع الطلقة الثالثة يشير إلى انتهاء فرص رجوع الزوجين مرة أخرى، فتكون المرأة محرمة على زوجها، ولا يمكنها الرجوع إليه إلا بمحلل، أي تتزوج من رجل آخر ثم تعود إلى طليقها الأول بعد الطلاق من المحلل، إلاّ أنّ هناك تساؤلا حول الحكم الشرعي في هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟، وما هو المحلل المقصود في المذاهب الأربعة؟.

هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟

وحول الجواب عن سؤال هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا مكملًا للثلاث؛ لا تحل له زوجته في المذاهب الأربعة حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا، ويدخل بها دخولًا حقيقيًّا، ويطلقها وتنقضي عدتها، ولا يوجد طريق للعودة إلى الزوج الأول سوى ذلك.

شروط المحلل الشرعي

وأوضحت الدار أنه يشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول، أن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا أركان انعقاد عقد الزواج وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدا - كالنكاح دون شهود أو نكاح المتعة- لم يحصل به التحليل وإن دخل بها؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة، ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح حقيقة على الراجح من أقوال الفقهاء.

الدخول بالزوجة شرط المحلل الشرعي

وأشارت في حكم المحلل الشرعي، إلى أن الشرط الثاني لصحته أن يدخل بها الزوج الثاني دخولا حقيقيا: فلا يكفي مجرد العقد الصحيح دون الدخول؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقنى، فأبت طلاقى، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».