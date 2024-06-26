منير فخري عبدالنور: جبهة الإنقاذ تعاملت بجدية مع «تمرد» منذ البداية

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إنه عندما أعلنت حركة تمرد عن نفسها لأول مرة استخدمت نفس اللفظ الذي استخدمته جبهة الإنقاذ بالتهديد بالانتخابات الرئاسية المبكرة، موضحًا أن حركة تمرد أصدرت بيانًا ودعت المصريين للتوقيع على استمارة لسحب الثقة من محمد مرسي.

جبهة الإنقاذ تعاملت بجدية مع تمرد

وأكد «عبدالنور»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن جبهة الإنقاذ تعاملت بجدية مع تمرد منذ الدقيقة الأولى، منذ بداية إصدار بيان والدعوة للمصريين للتوقيع على الاستمارات.

وتابع: «الشيوخ لهم مكانهم في جبهة الإنقاذ، ودور الشباب في حركة الشارع أمر أساسي»، مضيفًا: «تعاملت مع أعضاء حركة تمرد مباشرة وجمعت له أموالا من أجل الدعم اللوجستي وتغذية المتظاهرين كل يوم جمعة، واتصل بي السيناريست وحيد حامد وقتها وقال لي أرجوك عاوز أشوفك بكرة الساعة 12 وذهبت إليه وأعطاني 10 آلاف جنيه، وقال لي المبلغ ده لتمويل تمرد».

كان الشارع المصري متحمسًا بشكل كبير لرحيل الإخوان

وأوضح السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، أنه في هذا التوقيت كان الشارع المصري متحمسًا بشكل كبير لرحيل الإخوان.