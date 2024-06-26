منير فخري عبدالنور لـ«الشاهد»: نقاشات جبهة الإنقاذ كانت ثرية وهدفها واحد

كشف منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، عن كيفية تنظيم العمل في جبهة الإنقاذ، أثناء نشاطها.

وقال «عبد النور»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «حزب المصريين الأحرار أعطانا مكتب في الزمالك، وكنا نجتمع على الأقل 3 مرات في الأسبوع، والجميع كان مواظبًا ومتحمسًا».

وأضاف أن المناقشات داخل جبهة الإنقاذ كانت ثرية جدًا، فضلا عن منافسة بين الأطراف المختلفة، وهذا أمر طبيعي، متابعًا: «كنا نصل دائمًا إلى توافق في نهاية كل اجتماع».

واستطرد: «كانت هناك اختلافات في الرأي بخصوص التوقعات، لكن الهدف كان واحدًا، هناك من كانوا متأكدين من أن النصر قريب، وأننا سنتمكن من القضاء على نظام الإخوان وتغييره في أسرع وقت ممكن».