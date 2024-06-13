حازم عمر: جبهة الإنقاذ الوطني تأسست يوم إصدار الإعلان الدستوري للإخوان

قال المهندس حازم عمر، مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي السابق، إنه تلقى خبر الإعلان الدستوري لمحمد مرسي في أثناء مؤتمر الحزب بمدينة أبو حماد، موضحًا أن عمرو موسى شكل جبهة الإنقاذ مع الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان.

تشكيل جبهة الإنقاذ

وتابع خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «عمرو موسي شكل جبهة الإنقاذ ونحن في السيارة، وقال لي لازم اليوم ولابد من حضور كل القوى السياسية، وتحدث مع الدكتور سيد البدوي ورحب بأن يكون حزب الوفد مضيف لكل جبهة الإنقاذ، وتحدث مع كل منافسيه في انتخابات الرئاسة».

وأضاف مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري: «حضر كل طرف بالحاشية الخاصة به، ووصلنا للقاهرة على 10 مساء، وجدنا الجميع حضروا بكل أعوانهم، وكان لدى الجميع اعتقاد أن الديمقراطية لن تفيد مع الإخوان وأنه لابد من التحول لمسار ثوري».