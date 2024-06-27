«رويترز»: مركبات مدرعة وجنود ينسحبون من ساحة القصر الرئاسي في بوليفيا

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بانسحاب المركبات المدرعة والجنود من ساحة القصر الرئاسي في بوليفيا، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وشددت على أن القائد العسكري في بوليفيا يأمر بعودة القوات إلى ثكناتها.

وأفادت تقارير إعلامية، برصد مركبات مدرعة وجنود ينسحبون من ساحة القصر الرئاسي في بوليفيا، وسط أنباء ترجح انتهاء الانقلاب العسكري، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».