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«رويترز»: مركبات مدرعة وجنود ينسحبون من ساحة القصر الرئاسي في بوليفيا

كتب:

عمرو هلال
01:11 ص | الخميس 27 يونيو 2024
الأحداث في بوليفيا

الأحداث في بوليفيا

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بانسحاب المركبات المدرعة والجنود من ساحة القصر الرئاسي في بوليفيا، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وشددت على أن القائد العسكري في بوليفيا يأمر بعودة القوات إلى ثكناتها.

وأفادت تقارير إعلامية، برصد مركبات مدرعة وجنود ينسحبون من ساحة القصر الرئاسي في بوليفيا، وسط أنباء ترجح انتهاء الانقلاب العسكري، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

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