في غياب نجم الأهلي السابق.. بوليفار يخسر بطاقة نصف نهائي دوري بوليفيا

تعادل بوليفار البوليفي، في غياب برونو سافيو لاعب النادي الأهلي السابق، مع سان أنتونيو بولو بولو، إيجابيا بنتيجة 1-1 على ملعب هيرناندو سيليس في إياب ربع نهائي المرحلة الافتتاحية من بطولة الدوري البوليفي لكرة القدم، ليفشل في حجز بطاقة التأهل لدور الأربعة، بخسارته بمجموع لقاءي الذهاب والإياب بهدفين مقابل هدف.

وسجل دانييل باسيرا لاعب سان أنتونيو بولو بولو، الهدف الأول لفريقه، برأسية من منتصف منطقة الجزاء من أسيست من زميله بابلو ميزا، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى السفلية لحارس بوليفار في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وكاد كارلوس بريسيادو لاعب فريق سان أنتونيو بولو بولو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، أن ينهي أمال بوليفار بالعودة للمباراة، بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لحارس مرمى بوليفار من أسيست من جوستافو أولجوين بعد هجمة مرتدة سريعة.

وقبل انطلاق صافرة بدء الشوط الثاني، طرد حكم اللقاء، تياجو بولييري المدير الفني لنادي سان أنتونيو بولو بولو، فيما شهدت الدقيقة 71، إجراء سان أنتونيو، تبديل اضطراري بنزول فيليبي باسادور مكان دانييل باسيرا بداعي الإصابة.

سوسيدو يسجل هدف التعادل لبوليفار

وفي الدقيقة 90، سجل فرناندو سوسيدو، لاعب بوليفار هدف التعادل، بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء من أسيست من باتو رودريجيز، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية لمرمى سان أنتونيو.

خسارة بوليفار في مباراة الذهاب

وكان بوليفار البوليفي، الذي يلعب بصفوفه برونو سافيو لاعب النادي الأهلي السابق، خسر أمام سان أنتونيو بولو بولو في ذهاب ربع نهائي المرحلة الافتتاحية لبطولة الدوري البوليفي لكرة القدم بهدف دون رد على ملعب الدكتور كارلوس فيليجاس.

وبمجموع لقائي الذهاب والإياب، صعد سان أنتونيو بولو بولو لمواجهة الفائز من لقاء ديبورتيفو أورورا وإنديبندينتي بيتروليرو في نصف نهائي المرحلة الافتتاحية من بطولة الدوري البوليفي لكرة القدم في 21 إبريل الجاري.