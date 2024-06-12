سفير مصر لدى بوليفيا يلتقي مع وزيرة الخارجية لمناقشة القضية الفلسطينية

التقى السفير المصري ببوليفيا مع وزيرة خارجية البلاد، في ظل التنسيق بين مصر ودول أمريكا الجنوبية ومنها دولة بوليفيا.

وأوضحت الخارجية، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء على الصفحة المنشورة عبر فيسبوك، أنه في إطار متابعة العلاقات المصرية – البوليفية وتنسيق المواقف المشتركة تجاه عدد من القضايا وتبادل التجارب مع الدول متشابهة الفكر، التقى السفير حاتم النشار، مع وزيرة الخارجية البوليفية سيليندا سوسا.

مناقشات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وتناول الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام، وخاصةً علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والتنسيق في المحافل الدولية، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية على خلفية التطورات الأخيرة وانعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة.

تطرق إلى تجربة مصر في الانضمام للبريكس

من ناحية أخرى، تطرق اللقاء إلى تجربة مصر في الانضمام إلى تجمع بريكس، وذلك على ضوء سعي الحكومة البوليفية إلى الانضمام للتجمع.