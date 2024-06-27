الزمالك يبلغ لاعبيه بقرار نهائي بشأن خوض مباراة سيراميكا

أبلغ مسئولو نادي الزمالك، اللاعبين بقرار نهائي بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة في مسابقة دوري nile للمحترفين، والتي من المقرر أن تقام على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت المقبل.

الزمالك: سنخوض مباراة سيراميكا كليوباترا السبت المقبل

وأكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت:« أن مجلس إدارة نادي الزمالك، أبلغ اللاعبين، بخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة القادمة من مسابقة دوري nile، لكن حتي هذه اللحظة، لم يحسم المجلس موقفه النهائي من خوض المباراة بالناشئين أو بالفريق الأول خلال الفترة المقبلة».

وتابع:« الأقرب حتي هذه اللحظة هو خوض المباراة، بلاعبي الفريق الأول، وسيتم حسم الأمر نهائيا خلال الساعات القليلة القادمة، في ظل إقامة المباراة السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي».

وفاز نادي الزمالك، على حساب نادي سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة الدور الأول، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب المقاولون العرب.

واعتذر نادي الزمالك، عن خوض مباراة الأهلي، في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين، والتي كان من المقرر أن تقام على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء الماضي.