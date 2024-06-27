فيديو متداول للحظة مواجهة رئيس بوليفيا مع قادة الجيش.. ماذا حدث؟

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا على موقع التغريدات القصيرة «إكس»، مقطع فيديو يوثق مواجهة الرئيس البوليفي لويس آرسي وجهاً لوجه مع قائد الجيش الذي يحاول الإطاحة بحكومته.

الرئيس البوليفي يتحدث مع قادة الجيش

ويظهر في مقطع الفيديو والذي لم تتجاو مدته 14 ثانية، ويظهر فيه الرئيس البوليفي لويس آرسي وهو أمام قادة الجيش، ويصرخ فيهم «انسحبوا فورًا»، ليرد عليه قادة الجيش «سلم نفسك».

عاجل



الرئيس البوليفي لويس آرسي يصرخ بوجه قادته :



انسحبوا فوراً وهم يقولون له ( سلم نفسك ) يلا



#بوليفيا #انقلاب #الجيش

pic.twitter.com/L3gLfBhDZN — شاخوف (@Goom1o) June 26, 2024

الرئيس البوليفي: البلاد تواجه انقلابا عسكريا

وأعلن الرئيس البوليفي ظهر الثلاثاء، أن بلاده تواجه انقلابًا عسكريًا، عقب اقتحام مدخل القصر الوطني في بوليفيا، ودخول جنود الجيش المبني الرئاسي.

وندد آرسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالتعبئة التي وصفها بأنها «غير نظامية» لبعض وحدات الجيش، متهمًا جنرالا كبيرًا بالجيش بأنه وراء مخطط الانقلاب.

ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق أمس، عن جنرال عسكري في بلوليفيا، أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة للبلاد، وسيتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم الرئيسة الانتقالية السابقة آنييز.